Керівник ГУР зауважив, що до українських дронів Magura росіянам ще далеко.

Російська Федерація створила свої морські дрони. Ця робота тривала у них понад 1,5 року.

Таку заяву зробив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтервʼю в програмі "Хід Тузова" на Апостроф TV. За його словами, росіяни змогли привести до ладу кілька моделей.

"До прикладу – "Зефір", один з яких було нещодавно застосовано. Цього слід було очікувати. Еволюція не може оминути одну сторону, так не буває", – пояснив він.

Відео дня

При цьому керівник розвідки зауважив, що до українських дронів Magura росіянам ще далеко. За його словами, ці безпілотники продовжують вдосконалювати.

Російська зброя: інші новини

Росія створила нову систему боротьби з українськими зенітними дронами. Як повідомив Сергій "Флеш" Бескрестнов, ця система заводська і серійна. Вона стоїть уже в більшості ворожих безпілотників Supercam.

Крім того, росіяни наростили обсяги виробництва ударних дронів типу "Шахед". Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, що йдеться про випуск до 2 700 одиниць таких БПЛА на місяць. Виготовляється і велика кількість дронів-імітаторів, які не мають бойової частини.

Вас також можуть зацікавити новини: