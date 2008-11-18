Руслана зазіхнула на завоювання Північної Америки

Зброєю співачки, як і завжди, буде її нездоланна енергія. Новий альбом «Вайлд Енерджі», реліз якого відбувся в Північній Америці, зокрема, в Канаді, 2 вересня й одразу потрапив у топ-50, має стати рушійною енергетичною силою для підкорення американського музичного ринку.

Альбом виконаний англійською мовою, він є ліричнішим і має дещо блюзофікований і соулофікований варіанти звичної для нас творчості Руслани. Американський ринок схильний сприймати щось нове, але при цьому залишається доволі консервативним.

Презентація «Вайлд Енерджі» в Україні відбулася напередодні в Києві. Домашня вечірка співачки в колі друзів і преси стала проводами на підкорення світу, частину якого вона вже завоювала своєю енергією. А спочатку Руслана ще раз підкорить рідну Україну.

ICTV