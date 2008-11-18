Тіна Кароль стала мамою

Тіна Кароль народила хлопчика, про це сьогодні офіційно заявив піар-менеджер співачки Павло Подопригора.

18 листопада о 14.40 за київським часом співачка народила хлопчика, вагою 3 кілограми, 540 грам.

Повідомляється, що пологи пройшли успішно в одному з київських пологових будинків, співачка народжувала сама.

Як назвали свого первістка Тіна Кароль і Євген Огір, поки що не повідомляється.

Нагадаємо, Тіна Кароль вийшла заміж на початку січня цього року за свого продюсера Євгенія Огіра. Про те, що співачка чекає дитину стало відомо літом на фестивалі "Нова хвиля 2008", де Кароль була ведучою.

Співачка довгий час ніяк не коментувала своє цікаве положення, щоб уникнути будь-яких спекуляцій на питанні особистого життя. На сьомому місяці вагітності співачка пішла на досить сміливий крок і дала сольний концерт у столиці, ще через місяць знялася у відвертій фотосесії. Тим самим показавши, якою прекрасною може бути жінка під час вагітності.

До самого народження дитини співачка не знала, хто у неї народиться – хлопчик чи дівчинка.

– Звичайно, було цікаво. Але з самого початку ми домовилися з лікарем, що він нам не повідомлятиме стать дитини. Кілька разів я не стримувалася, цікавість мене з`їдала. Проте лікар домовленості не порушив. Ми з Женею чекаємо не хлопчика чи дівчинку, а чекаємо наше диво – нашу дитину, - сказала Тіна незадовго до пологів у одному з інтерв`ю.

Співачка народжувала в звичайному районному пологовому будинку в Києві.

– Щодо цього в мене своя принципова позиція: я довіряю нашим лікарям і нашій медицині, і не поділяю думку, що тільки за кордоном більш кваліфіковані фахівці, – сказала перед пологами Тіна Кароль.

За словами особистого лікаря співачки, Тіна почуває себе чудово, разом з чоловіком Євгеном приймає численні вітання.

Зараз співачка продовжує знаходиться в пологовому будинку, де, швидше за все, пробуде ще декілька днів.