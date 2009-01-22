Аль Пачіно і Камерон Діаз опинилися серед номінатів на «Золоту малину»

Комедія "Секс-гуру", яка провалилася в американському прокаті, претендує на сім призів "Золотої малини" – премії, які вручають за найбільш сумнівні досягнення у галузі кіномистецтва. Про це повідомляє Лента.руз посиланням на Reuters.

Серед номінацій, в яких представлена картина, і "Найгірший фільм", – "Секс-гуру" позмагається за цей приз з фільмами "Явище", "Красуня і потвора", "Нереальний блокбастер", "Знайомство зі спартанцями" і "В ім`я короля: Історія облоги підземелля".

Найгіршим актором, крім зірки "Секс-гуру" Майка Майєрса, можуть назвати Аль Пачино ("88 хвилин" і "Право на вбивство"), Еді Мерфі ("Знайомтеся: Дейв"), Марка Волберга ("Макс Пейн" і "Явище") і Ларрі-Кабельника ("Недоладний захист").

На звання найгіршої актриси претендують Камерон Діаз ("Одного разу у Вегасі"), Періс Хілтон ("Красуня і потвора"), Кейт Хадсон ("Золото дурнів" і "Дівчина мого найкращого друга"), Джесіка Альба ("Секс-гуру" і "Око"), а також акторський ансамбль фільму "Жінки" – Аннетт Бенінг, Єва Мендес, Дебра Мессінг, Джада Пінкетт-Сміт і Мег Райан.

Крім цієї номінації, Періс Хілтон представлена ще в двох – жюрі премії відзначило її роль другого плану у фільмі "Генетична опера", а також екранний дует з картини "Красуня і потвора".

Переможців "Золотої малини" визначить голосування 687 осіб, що у вісім разів перевищує кількість членів жюрі "Золотого глобуса". Церемонія вручення премії пройде в Голлівуді 21 лютого – за день до оголошення імен нових лауреатів "Оскара".