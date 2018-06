Нині Лобода влаштує Євробаченню «антикризову програму»

Сьогодні в Москві українська співачка Світлана ЛОБОДА виступить у другому півфіналі «Євробачення-2009» під номером 17 з піснею «Anticrisis girl» («Антикризова дівчина»).

Як повідомили агентству УНІАН організатори конкурсу, свої номери сьогодні представлять учасники з 19 країн, і 10 з них потраплять до фіналу.

Згідно з жеребкуванням, відкриють концерт представники Хорватії, і далі по порядку виступлять артисти з Ірландії, Латвії, Сербії, Польщі, Норвегії, Кіпру, Словаччини, Данії, Словенії, Угорщини, Азербайджану, Греції, Литви, Молдови, Албанії, України, Естонії і Нідерландів.

Сюжет другого півфіналу - гумористичний, в ньому обіграються стереотипи, пов`язані з Росією.

Після закінчення другого півфіналу стануть відомі все 25 фіналістів "Євробачення-2009".

За підсумками першого півфіналу, який відбувся 12 травня, у фінал вийшли Туреччина (співачка ХАДІСЕ з піснею «Dum Tek Tek»), Швеція (Малена ЕРНМАН з піснею «La Voix»), Ізраїль (дует Ноа і Міри АВАД з піснею «There Must Be Another Way»), Португалія (група «Flor-de-lis» з піснею «Todas As Ruas Do Amor»), Мальта (К’ЯРА з композицією «What If We»), Фінляндія (дует «Waldo`s People» з піснею «Lose Control»), Боснія і Герцеговина (група «Regina» з композицією «Bistra Voda»), Румунія (ЕЛЕНА з піснею «The Balkan Girls»), Вірменія (сестри ІНГА і АНУШ з піснею «Jan-Jan») і Ісландія (ЙОХАННА з композицією «Is It True?»).

Автоматично потрапляють у фінал країни "Великої четвірки" – Велика Британія, Франція, Німеччина і Іспанія, а також Росія як країна-переможець конкурсу минулого року.

Ведучі півфіналів - топ-модель Наталія ВОДЯНОВА і телеведучий Андрій МАЛАХОВ.