Головною причиною заснування спільноти стала хвиля звільнень у січні 2024 року.

Команда Overwatch 2 об'єдналася в профспілку, майже всі співробітники, які не входять до керівництва або менеджменту, приєдналися до Communications Workers of America (CWA), утворивши Overwatch Gamemakers Guild.

За даними Kotaku, ініціативу підтримали близько 200 розробників, переважна більшість колективу. Як повідомляє CWA, нейтральний арбітр підтвердив, що учасники або підписали профспілкові картки, або висловили бажання вступити через онлайн-портал.

Формування профспілки відбулося в рамках угоди про нейтралітет, підписаної між Microsoft і CWA, ще 2022 року, щоб уникнути тиску на співробітників з боку роботодавця.

Відео дня

Але наявність цієї угоди не зупинила хвилю скорочень. Один з учасників профспілки, тестувальник Blizzard Саймон Гедрік, розповів, що масове звільнення 1900 співробітників у січні 2024 року стало для нього особистою точкою перелому. До цього моменту він був задоволений своєю роботою, але ситуація показала, наскільки нестабільним може бути становище навіть у великій компанії.

Серед причин, що підштовхнули розробників до об'єднання, - невдоволення зарплатами, політикою щодо віддаленої роботи, відсутність гарантій у разі переробок, і, звісно, бажання захистити себе від наслідків раптових звільнень.

Раніше ми розповідали, що в Apex Legends представили нового персонажа, а за 24 години його авторку звільнили. Гізер Вудвард потрапила під останнє скорочення в Electronic Arts.

Вас також можуть зацікавити новини: