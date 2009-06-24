Андрій Кончаловський зніме фільм про Кучму

Російський режисер Андрій Кончаловський знімає документальний фільм про взаємини України з Росією, одним з головних героїв якого є екс-президент нашої країни Леонід Кучма.

За словами джерела, 22 червня відбувся робочий візит Кончаловського і Кучми до Дніпропетровська на ГП ПО Південний машинобудівний завод ім. Макарова з метою зйомок матеріалу для майбутнього фільму.

У продюсерському центрі Кончаловського підтвердили інформацію про візит, але не підтвердили інформацію про зйомки фільму.

За словами фахівця центру, режисер відвідав Дніпропетровськ у рамках робочої поїздки.

На даний момент не відома ні назва фільму, ні дата його виходу, також немає даних і про фінансову сторону питання.

Нагадаємо, раніше польський режисер Єжи Гофман зняв документальний фільм "Україна. Становлення нації", на створення якого його надихнула книга екс-президента України Леоніда Кучми "Україна – не Росія".

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