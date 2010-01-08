Андрухович, Подерв’янський і Бондар скажуть «ні цензурі!»

Літературна акція «АнтиНЕК: ні цензурі!» закликає якомога ширший загал до обговорення діяльності Національної експертної комісії (НЕК) з питань захисту суспільної моралі в нашій країні. Як повідомляється на сайті агенції подій АртПоле, на 15 січня у Києві заплановано наступні заходи:

о 14:30 — в УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція за участю письменників Юрія Андруховича, Леся Подерв’янського та Андрія Бондара, які висловлять свої думки щодо діяльності Національної експертної комісії (НЕК) з питань захисту суспільної моралі.

о 18:30 — в Культурно-мистецькому центрі НаУКМА (вул. Іллінська, 9) ініціатори літературної акції Юрій Андрухович, Лесь Подерв’янський та Андрій Бондар читатимуть свої твори. Автори також ознайомлять всіх присутніх зі спільним зверненням до Національної експертної комісії, чим і започаткують широке громадське обговорення подолання моральної цензури в Україні.

Організатори зазначають, що акція «АнтиНЕК: ні цензурі!», ініціатором якої виступив журнал культурного опору «ШО» та відомі українські письменники Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Андрій Бондар і Лесь Подерв’янський, є закликом до започаткування цілої серії громадських заходів різного формату, спрямованих на скасування моральної цензури в Україні. Акцію вже підтримали Мережа книгарень «Є», Художня студія «Антресоля» та Науково-дослідницький центр візуальної культури НАУКМА, Агенція подій «АртПоле». Чимало українських митців та арт-ком’юніті також висловили своє бажання приєднатися до цього руху.

У своєму зверненні організатори також наголошують, що “НЕК існує з 2004-го, проте зараз ситуація загострилася і потребує негайної реакції з боку прогресивної спільноти. Сьогодні діяльність комісії в мистецькому полі стає дедалі агресивнішою й невиправданішою. У відповідь на репресії щодо мистецьких творів та їхніх авторів, зокрема, роману «Жінка його мрії» Олеся Ульяненка, автора мирної мистецької акції протесту Олександра Володарського, цілої низки фільмів, що ставлять важливі соціальні питання, зараз просто необхідно переглянути підходи до правової ситуації в питаннях суспільної моралі”.