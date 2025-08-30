Президент США вже відповів на це рішення.

Тарифи президента США Дональда Трампа є неконституційними, проте наразі вони можуть залишатися чинними, постановив Апеляційний суд США.

Суд ухвалив рішення, що президент США не мав законних повноважень оголошувати надзвичайні ситуації та запроваджувати імпортні мита майже проти всіх країн, водночас загалом підтримавши вердикт спеціалізованого федерального торгового суду, пише Sky News.

Але апеляційні судді відклали виконання свого рішення до середини жовтня, дозволивши тарифам залишатися чинними, щоб адміністрація могла подати апеляцію на справу до Верховного суду.

Відео дня

Американський лідер, зі свого боку, прокоментував це рішення, заявивши, що всі тарифи, як і раніше, діють. "Якби ці тарифи коли-небудь зникли, це стало б повною катастрофою для країни. Це зробило б нас фінансово слабкими, а ми повинні бути сильними. США більше не терпітимуть величезні торговельні дефіцити і несправедливі тарифні та нетарифні бар'єри, які нав'язують нам інші країни - чи то друзі, чи то вороги, - що підривають наших виробників, фермерів і всіх інших", - написав він у Truth Social.

ЗМІ пише, що рішення суду може обмежити швидкість і масштаб дій Трампа, незважаючи на наявність у нього альтернативних законів для введення імпортних мит. У своїй юридичній заяві цього місяця Міністерство юстиції попередило, що скасування тарифів може означати "фінансовий крах" для США.

Інші новини про тарифи Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що масштабні мита президента США вже раніше були заблоковані Міжнародним торговельним судом. Рішення було ухвалено за позовом Центру правосуддя Свободи, поданим від імені п'яти малих американських підприємств, що імпортують товари з країн, на які поширюються мита.

Крім того, ми розповідали про те, що через дії Трампа обвалилися продажі McDonald's - це сталося на тлі економічної невпевненості. Продажі мережі ресторанів швидкого харчування тільки в США скоротилися на 3,6 відсотка.

Вас також можуть зацікавити новини: