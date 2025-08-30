Дипломат заявив, що Трамп також продовжує вести переговори з Москвою і чинити економічний тиск на РФ.

Американська адміністрація посилює військову підтримку України, а також дає Києву можливість наносити удари вглиб території Росії. Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в ефірі Fox News.

"Ми надаємо можливості для ударів по більш віддалених цілях на території Росії. Президент Трамп насамперед дбає, щоб Україна могла продовжувати захищатися. Посилення ударного потенціалу допоможе і в наступальних діях", - сказав він.

Вітакер зазначив, що в Україну вже направляється нова партія озброєння вартістю майже мільярд доларів. За його словами, США також щомісяця постачають Україні зброї приблизно на мільярд доларів за рахунок союзників по НАТО.

Дипломат додав, що президент США Дональд Трамп також продовжує вести переговори з Москвою і чинити економічний тиск на РФ. Він підкреслив, що підхід нинішнього американського лідера відрізняється від стратегії експрезидента США Джо Байдена.

"Президент Трамп знає всі карти, які йому ще залишилося розіграти. Але він також розуміє, що йому потрібно тримати Володимира Путіна за столом переговорів, а також Володимира Зеленського. Чи буде результат миттєвим? Швидше за все, ні. Але процес іде, і сторони спілкуються. І це добре", - запевнив Вітакер.

США не хочуть, щоб Росія захопила всю Україну

Раніше віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон прагне зберегти територіальну цілісність України в рамках можливої мирної угоди. За його словами, США не хочуть, щоб Росія захопила всю країну.

Венс зазначив, що зараз війна в Україні досягла тієї точки, коли росіяни, продовжуючи воювати, насправді нічого не домагаються, але й українці теж.

