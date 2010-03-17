Лазаровичу Янукович не до указу

Співак Василь Лазарович називає дії президента Віктора Януковича незаконними і запевняє, що поїде на "Євробачення-2010" за будь-яку ціну.

"Янукович не має права призначати президента НТКУ. На цю посаду людину обирає Нацрада з питань телебачення і радіомовлення", - зауважив Василь у коментарі "Gazeta.ua".

"У мене з НТКУ підписаний договір. Позицію каналу підтвердили і завірили на міжнародній пісенній арені. Я вже внесений до списків учасників на "Євробачення" як єдиний кандидат від України", - заявив співак.

Нагадаємо, ще напередодні Нового року Василя Лазаровича призначили учасником від України на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення", що цього року пройде в Осло.

Однак проти кандидатури Васі виступили деякі діячі вітчизняного шоу-бізнесу. Відповідне звернення вони спрямували до Януковича. І от наразі повним ходом йде підготовка до нового національного відбору.

Але Лазарович впевнений, що таки доїде в Осло.

"Рішення нової влади спричинить міжнародний скандал. Залишилося п`ять днів, щоб здати музичний матеріал організаторам "Євробачення". Він у мене готовий. Я зняв кліп на пісню "I love you". Мені телефонують з 22 країн світу. Просять дозволу, щоб пустити там мій кліп у ротацію. Той, кого виберуть, нічого не встигне підготувати за такий короткий термін. Україна знову виглядатиме непривабливо перед Європою", - зауважив Вася.

За словами співака, у національному відборі він брати участь не буде.

"Інші учасники не достойні виступати на одній сцені зі мною. Зараз готуюся до туру Європою. Мене вже запросили у Болгарію і Румунію. Поїду на "Євробачення" за будь-яку ціну", - заявив Лазарович.

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