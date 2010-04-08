Сьогодні відкривається книжковий «Медвін»
Обіцяють цікаву та безкоштовну програму
8 квітня о 12.00 в Літературній кав`ярні, що в другій виставковій залі експоцентру “Спортивний” (вул. Фізкультури,1, ст.м. Республіканський стадіон) відбудеться урочисте відкриття традиційного V»МЕДВІН» Весняного книжкового ярмарку-фестивалю. Ярмарок триватиме з 8 по 11 квітня й обіцяє цікаву, корисну та безкоштовну програму.
Виставку відкриватимуть:
Сергій Бубка – президент Національного олімпійського комітету, Олімпійський чемпіон;
Марина та Сергія Дяченки – письменники-фантасти, кращі фантасти Європи 2005р.;
Володимир Платонов – ректор Університету фізичного виховання і спорту України;
Анатолій Домашенко – заступник міністра України з питань Сім’ї, молоді та спорту;
Ігор Кравченко – Генеральний конструктор ДП «Івченко-Прогрес» - єдиного в Україні підприємства по розробці та виробництву авіаційних двигунів;
Едвін Задорожний – генеральний директор виставкової компанії „МЕДВІН”;
Світла Пиркало – письменниця, журналістка української служби Бі-Бі-Сі;
Володимир Войтенко – ведучий передачі “Аргумент кіно”;
Денис Сілантьєв – плавець, призер Олімпійських ігор;
Сергій Пантюк – поет.
Гурт “Вперше чую” співатиме для гостей та учасників відкриття
Вестимуть захід письменники Брати Капранови.
Після відкриття на усіх присутніх чекає частування – о 13.00 на спеціально спорудженій кухні «Merx» брати Капранови розпочнуть приготування своєї фірмової страви та пригощатимуть нею усіх охочих!
Вхід вільний.