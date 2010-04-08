Сьогодні відкривається книжковий «Медвін»

8 квітня о 12.00 в Літературній кав`ярні, що в другій виставковій залі експоцентру “Спортивний” (вул. Фізкультури,1, ст.м. Республіканський стадіон) відбудеться урочисте відкриття традиційного V»МЕДВІН» Весняного книжкового ярмарку-фестивалю. Ярмарок триватиме з 8 по 11 квітня й обіцяє цікаву, корисну та безкоштовну програму.

Виставку відкриватимуть:

Сергій Бубка – президент Національного олімпійського комітету, Олімпійський чемпіон;

Марина та Сергія Дяченки – письменники-фантасти, кращі фантасти Європи 2005р.;

Володимир Платонов – ректор Університету фізичного виховання і спорту України;

Анатолій Домашенко – заступник міністра України з питань Сім’ї, молоді та спорту;

Ігор Кравченко – Генеральний конструктор ДП «Івченко-Прогрес» - єдиного в Україні підприємства по розробці та виробництву авіаційних двигунів;

Едвін Задорожний – генеральний директор виставкової компанії „МЕДВІН”;

Світла Пиркало – письменниця, журналістка української служби Бі-Бі-Сі;

Володимир Войтенко – ведучий передачі “Аргумент кіно”;

Денис Сілантьєв – плавець, призер Олімпійських ігор;

Сергій Пантюк – поет.

Гурт “Вперше чую” співатиме для гостей та учасників відкриття

Вестимуть захід письменники Брати Капранови.

Після відкриття на усіх присутніх чекає частування – о 13.00 на спеціально спорудженій кухні «Merx» брати Капранови розпочнуть приготування своєї фірмової страви та пригощатимуть нею усіх охочих!

Вхід вільний.