Гайдамаки зіграють концерт у Швейцарії

26 квітня у концертному залі «Volkshous» (Цюріх, Швейцарія) відбудеться виступ гурту “Гайдамак”/

Гурт ще раз хоче привернути увагу Європи до проблем Чорнобиля.

Концерт стане першим з чотирьох проектів компанії «Green Cross Events» під гаслом «Не забувай» на тему військових і промислових катастроф, за інформованість, стабільність і здорове майбутнє. Гроші за продані квитки будуть передані в «Зелений хрест» Швейцарії.

Аварія на ЧАЕС 26 квітня 1986 року – найбільша промислова катастрофа в історії людства. День аварії визнано Міжнародним днем пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф.

Олександр Ярмола, лідер «Гайдамаків», народився у Чорнобилі.

– Земля маленька і крихка, – каже він, – людство ще не має досвіду в вирішенні глобальних проблем. Не треба думати, що все позаду. Проблема Чорнобиля сьогодні досі актуальна. Чорнобиль є лише моделлю, маленьким прикладом того, що може трапитися, якщо технічні досягнення людства здобуті не в гармонії зі знанням духовним.

Минулого року на українських телеканалах вийшло відео «Гайдамаків» на пісню «Мені здається», зняте режисером Сергієм Волковим у Чорнобилі та безлюдній Прип’яті з використанням вражаючих архівних матеріалів. Переглянути кліп можна в тут.