Андрухович з Karbido завершать український тур Цинамон
13:19, 22 квітня 2010Культура
0 0
Будинок офіцерів
23 квітня, о 19.00, у Будинку офіцерів у Києві завершиться всеукраїнський тур Юрія Андруховича і польського гурту Karbido - Цинамон.
"Тексти Юрія Андруховича зі збірки «Екзотичні птахи й рослини» у виконанні автора завдяки музикантам з Karbido одержали несподівано музичну форму, яка є поєднанням довершеної стриманості традиційного радіо-спектаклю з енергетикою пост-року", - йдеться в повідомленні організаторів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter