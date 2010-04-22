Андрухович з Karbido завершать український тур Цинамон

23 квітня, о 19.00, у Будинку офіцерів у Києві завершиться всеукраїнський тур Юрія Андруховича і польського гурту Karbido - Цинамон.

"Тексти Юрія Андруховича зі збірки «Екзотичні птахи й рослини» у виконанні автора завдяки музикантам з Karbido одержали несподівано музичну форму, яка є поєднанням довершеної стриманості традиційного радіо-спектаклю з енергетикою пост-року", - йдеться в повідомленні організаторів.