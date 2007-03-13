”Кіно-переклад” і ”Пора” проконтролюють дублювання фільмів українською

Громадська ініціатива “Кіно-переклад” за підтримки громадянської кампанії “Пора” та руху “Не будь байдужим!” розпочали моніторинг виконання “Меморандуму про співпрацю між Міністерством культури, дистриб’юторськими компаніями й демонстраторами фільмів”.

Активісти “Кіно-перекладу” відслідковують кількість іноземних фільмів із українським дублюванням у кінотеатрах Києва, Луганська, Донецька, Сум, Дніпропетровська, Херсону, Миколаєва, Кіровограду, Одеси, Полтави, Черкас, Чернігова, Вінниці, Харкова, Запоріжжя, Хмельницького. Вони проінформували керівництво кінотеатрів цих міст про початок моніторингу. Результати моніторингу будуть оприлюднені у квітні, на прес-конференції у Києві.

Нагадаємо, що згідно з Меморандумом учасники ринку зобов’язалися до 31 грудня 2007 року довести частину іноземних фільмів, дубльованих українською, до 50%. Меморандум підписали близько 90% учасників ринку.

Згідно з всеукраїнським переписом населення, українську мову назвали рідною більше 71% громадян України різних національностей. У східних і південних регіонах частина людей, які назвали рідною українську - теж значна. Наприклад, в Одеській області - близько 45%, у Харківській - близько 54%.

На сьогодні більшість громадян країни, які вважають своєю рідною українську, позбавлені можливості дивитися кінофільми в українському перекладі.