Влада Чернігова відмовляє міжнародному фестивалю "Be Free 2010"

Мерія міста Чернігів, в якому вже вдруге мав проводитись міжнародний фестиваль "Be Free 2010", не дає дозволу на нього, повідомляє Молоде Радіо. При тому ще в травні відбулася зустріч з представниками влади та було попередньо погоджено його проведення та укладені домовленності з групами і технічним забезпеченням фестивалю. Та, отримавши усну згоду, організатори заходу вже цілий місяць чекають офіційного дозволу.

Нагадаємо, що фестиваль "Be Free" проводиться з 2007 року. Цього літа він мав стати вже четвертим. У минулі роки він побував у різних містах країни, таких як: Луцьк, Львів, та Чернігів, де й мав залишитися.

"Be Free", тобто "Бути Вільним", якщо дослівно. Саме це ставили за мету організатори заходу - надання українській та білоруській молоді можливість вільно творити та брати участь у культурному житті. Також зверталась увага на підсилення прикордонного співробітництва країн. Тому на фестивалі виступають як українські, так і білоруські рок-гурти.

Під час торішнього "Be Free 2009", організатори фестивалю не отримали ніяких зауважень чи несхвальних коментарів. Тому, вдалось отримати попередню згоду на проведення заходу й цього року.

Проте, запланована на 7 червня офіційна зустріч між організаторами та чернігівською владою - так і не відбулась. Вона була скасована без пояснення причин, після чого влада, ігноруючи численні звернення, не дає офіційну відповідь на заявку щодо проведення фестивалю. І тільки в усній формі було сказано, що захід не дозволять.

Щорічно в ньому беруть участь близько 20 гуртів. У 2009-му фестиваль підтримали такі музиканти: "Воплі Відоплясова", "Тартак", "Гайдамаки", "Ляпис Трубецкой". На думку організаторів, саме Чернігів є найбільш перспективним місцем для такої прикордонної міжнародної культурної акції.

"З неофіційних джерел ми дізналися, що чернігівська влада знаходиться у контакті з офіційною білоруською стороною, яка наполегливо радить не дозволяти фестиваль. Таким чином, доля міжнародного фестивалю, який проводиться на українській території, знаходиться в руках білоруської влади. Таке відношення до вільної, відкритої для всіх груп населення культурної акції, спрямованої на поліпшення контактів між Білоруссю і Україною, дивує і викликає обурення" - саме так висловились організатори фестивалю.

"Be Free" - це суто культурний захід правозахисного напрямку, який не переслідує жодних політичних ідей. Саме тому прикро, що неофіційною причиною відмови на його проведення - є політичний аспект, зазначає МР.