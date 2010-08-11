У «Парку Київська Русь» можна буде покататися на повітряній кулі

У «Парку Київська Русь» (с. Копачів, Обухівський район Київської області) 14-15 серпня, за хороших погодних умов, відвідувачі зможуть замовити політ на повітряній кулі.





Як повідомили УНІАН організатори заходу – «Парк Київська Русь» і столичний клуб польотів «Пілот», гостям парку буде надана унікальна можливість побачити відтворюваний Детинець-Кремль стародавнього Києва з висоти пташиного польоту.



«Ми будуємо Детинець у дуже красивій місцевості. Природа у Копачеві – приголомшлива. І побачити все її багатство, побачити культурну столицю східнослов`янських держав з такої висоти – це просто незабутні враження», - зазначив автор проекту «Парк Київська Русь», президент добродійної організації «Слов`янський фонд» Володимир ЯНЧЕНКО.



«Повітряні кулі стартують над парком. Погляду відкривається унікальний ландшафт Детинця Києва, сіла Копачів, інформація про яке згадується у стародавніх літописах, і русла річок Стугна і Рось. Політ супроводжує досвідчений інструктор, тривалість польоту - близько години, в корзину вміщаються до 6 осіб», - розповіли організатори.



За їх словами, випробувати нову розвагу тепер можна кожні вихідні. Для тих, хто замовить політ, організатори підготували подарунок - 2 квитки на фестивальні програми майбутніх періодів.



«На фестивалі «Билини Стародавнього Києва – IX-XI ст.», який відбудеться в останні вихідні серпня, в парку відбудеться справжній повітряний марафон – увись підніметься понад 10 аеростатів. Таким чином, ми хочемо доповнити фестивальну програму. У той час, коли воїни відпочиватимуть після битви, гості парку зможуть насолодитися видовищем у небі», - сказав В.ЯНЧЕНКО.



Довідка УНІАН. «Парк Київська Русь» – Центр культури та історії. Створюється у с. Копачів Обухівського району Київської області. Головна мета: відтворення у масштабі 1:1 Детинця-Кремля Києва V-XIII століть. Загальна площа парка – 50 га. Територія Детинця – 10 га. Дістатися парку можна маршрутними мікроавтобусами від станції метро «Видубичі» (зупинка біля супермаркету «Фуршет»).



Фестиваль «Билини Стародавнього Києва – IX-XI ст.» - один із найбільших історичних фестивалів у СНД, відбудеться у «Парку Київська Русь» 28 і 29 серпня. Його учасниками стануть реконструктори з України, Польщі, Росії, Білорусі.



