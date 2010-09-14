Герман запевняє: влада не втручатиметься в присудження Шевченківської премії

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН запевняє, що нинішня влада не втручатиметься в діяльність Комітету з національної премії імені Тараса Шевченка та не впливатиме на визначення переможців.

Про це вона заявила сьогодні під час першого робочого засідання Комітету.

Г.ГЕРМАН наголосила, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ робитиме все, аби сприятиме продуктивній та ефективній роботі Комітету. “Президент робитиме все, аби престиж премії зростав”, - сказала вона. Г.ГЕРМАН запевнила, що саме члени Комітет мають стати “мозковим центром” реалізації сучасної гуманітарної політики. За її словами, саме члени Комітету мають народжувати ті ідеї, які глава держави буде реалізовувати в сфері гуманітарної політик. “Ви повинні бути активними та впливати на процеси”, - сказала вона.

В свою чергу голова Комітету Борис ОЛІЙНИК зауважив, що при визначенні кандидатів до уваги має братися виключно якість конкретного твору, та жодного іншого фактора. “Переконаний, що за основу буде братися тільки якість творів, незважаючи на жодні політичні уподобання та економічний стан претендентів”, - сказав він. За його словами, нині потрібно зробити все можливе, аби припинити розмови, що справжні переможці визначаються поза стінами Комітету. “На цих основах і будемо працювати. Тиск згори тут не пройде”, - сказав Б.ОЛІЙНИК. В свою чергу заступник глави Адміністрації Президента Г.ГЕРМАН відреагувала на таку заяву Б.ОЛІЙНИКА і сказала: “А ніхто і не буде намагатися вчиняти тиск на Комітет”.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЯНУКОВИЧ своїм Указом від 12 липня 2010 року затвердив новий персональний склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Згідно з указом В.ЯНУКОВИЧА від 12 липня, текст якого розміщено на офіційному сайті Президента, Головою Комітету призначено Бориса ОЛІЙНИКА.

До складу Комітету з Національної премії України ім. Тараса Шевченка також увійшли: Вікторія КОСТЮЧЕНКО – заступник голови; Роман БАЛАЯН – кінорежисер (за згодою); Олег ВЕРГЕЛІС – журналіст (за згодою); Ганна ВЕСЕЛОВСЬКА – театрознавець, доктор мистецтвознавства (за згодою); Василь ГЕРАСИМ`ЮК – поет (за згодою); Віктор ГУЦАЛ – диригент (за згодою); Іван ДРАЧ – поет (за згодою); Дмитро ІВАНОВ – поет (за згодою); Олександр ІВАХНЕНКО – художник (за згодою); Тетяна КАРА-ВАСИЛЬЄВА – мистецтвознавець, доктор мистецтвознавства (за згодою); Віктор КОВТУН – художник (за згодою); Богдан КОЗАК – актор (за згодою); Анатолій МЕЛЬНИК – художник, директор Національного художнього музею України (за згодою); Володимир МЕЛЬНИЧЕНКО – літературознавець (за згодою); Вадим ПИСАРЄВ – хореограф, народний артист України (за згодою); Євген САВЧУК – диригент (за згодою); Олександр СИЗОНЕНКО – письменник (за згодою); Володимир СІРЕНКО – диригент (за згодою); Мирослав СКОРИК – композитор (за згодою); Євген СТАНКОВИЧ – композитор (за згодою); Марія СТЕФ`ЮК – співачка (за згодою); Богдан СТУПКА – актор (за згодою); Дмитро СТУС – старший науковий співробітник Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України (за згодою); Сергій ЯКУТОВИЧ – художник (за згодою).

Довідка УНІАН, відповідно до нормативних документів Національна премія встановлюється для нагородження громадян за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, які є вершинним духовним надбанням Українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам`ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства. Представлення творів на здобуття Національної премії проводиться Міністерством культури і туризму України, Національною академією наук України, Академією мистецтв України, творчими спілками, літературно-мистецькими об`єднаннями.

Подання на здобуття Національної премії 2010 року Комітет приймає до 1 листопада ц.р.