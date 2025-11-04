Гроші будуть спрямовані на забезпечення макрофінансової стабільності України.

Європейська Рада затвердила виділення Україні п'ятого траншу допомоги в рамках механізму Ukraine Facility у розмірі понад 1,8 мільярда євро, повідомляє офіційний сайт Ради.

Кошти зазначених траншів зокрема використовують на фінансування видатків державного бюджету.

"Ця сума відображає успішне виконання Україною дев'яти кроків, необхідних для п'ятої виплати, а також одного невиконаного кроку з четвертої виплати", - зазначається у повідомленні.

Йдеться про перелік законодавчих змін чи інших реформ, які має здійснити Україна в обмін на виплати від ЄС.

Зазначається, що гроші будуть спрямовані на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку безперебійного функціонування державного управління.

У Європейській Раді нагадали, що механізм Ukraine Facility, який набув чинності 1 березня 2024 року, передбачає стабільне фінансування у вигляді грантів та позик на суму до 50 млрд євро для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України у період з 2024 по 2027 рік.

З цих 50 млрд євро до 32 млрд євро попередньо виділено на підтримку реформ та інвестицій, визначених у Плані для України.

"Виплати залежать від досягнення визначених у Плані показників. З моменту набрання чинності цим механізмом Україні вже було виплачено 6 млрд євро у вигляді проміжного фінансування, 1,89 млрд євро у вигляді попереднього фінансування та чотири транші на суму приблизно 4,2, 4,1, 3,5 та 3,2 млрд євро відповідно", - наголошується у повідомленні.

26 червня стало відомо, що лідери переважної більшості країн-членів ЄС зобов’язалися надати 30,6 мільярда євро фінансової допомоги Україні у цьому році. З них 3,5 млрд євро вже було виділено в рамках Ukraine Facility і 7 млрд в рамках програми ERA, що виплачується за рахунок відсотків від заморожених активів РФ.

Водночас, через невиконання Україною плану реформ в рамках механізму Ukraine Facility ЄС у липні скоротив фінансову допомогу Києву.

