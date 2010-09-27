Сьогодні – Воздвиження Хреста Господнього

27 вересня за новим стилем – свято Воздвиження Хреста Господнього- велике християнське дванадцяте свято.

Свято Воздвиження Чесного Хреста належить до дуже старовинних свят, але, як історія знайдення св. Господнього Хреста, так і історія установлення свята, покриті різними легендами. Сама назва празника Воздвиження, що значить Піднесення, тобто урочистий обряд почитання і прославлення св. Хреста.

Історики Східньої Церкви сходяться на тому, що дві події дали мотив до установлення цього празника: віднайдення св. Господнього Хреста в IV ст. і його повернення з перської неволі в VII столітті.

Початок празникові Воздвиження дало посвячення храму Господнього Воскресіння, що його збудував св. Костянтин Великий на Голготі в Єрусалимі. Це посвячення відбулося дуже урочисто за єрусалимського єпископа Макарія 13 вересня 335 року. Наступного дня після посвячення храму було урочисте воздвиження віднайденого св. Хресного Дерева. Відтоді Східня Церква щорічно святкує пам’ять посвячення храму Господнього Воскресіння 13 вересня, а празник Воздвиження Чесного Хреста 14 вересня (за старим стилем).

Друга важлива подія, що зробила загальним празник Воздвиження на Сході й на Заході це повернення св. Господнього Хреста з перської неволі. Перський цар Хозрой у 614 р. здобув Єрусалим і забрав Господній Хрест до своєї столиці в Ктесифоні. Через 14 років цісар Іраклій (610-641) після своєї перемоги над персами віднайшов св. Хрест і приніс його до Єрусалиму, де 14 вересня відбулося друге врочисте воздвиження-піднесення св. Хреста.

Празник Воздвиження нагадував Христове розп’яття і смерть та прирівнювався з Великою П’ятницею, тому від найдавніших часів стало звичаєм св. Церкви в цей день зберігати строгий піст.

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