На Хмельниччині вийшла в світ “Захалявна книжечка афоризмів”
10:16, 04 жовтня 2010Культура
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Інша назва - “Жити – значить мислити”
Голова Хмельницького обласного територіального відділення АМКУ Віталій ОЛУЙКО видав “Захалявну книжечку афоризмів”.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив сам голова відділення.
“Назва збігається з Шевченковою збіркою. Проте мені не дуже подобається слово “халява”. Інша назва книжки - “Жити – значить мислити”. У книжці сконцентровані декілька сотень афоризмів, прислів’їв відомих, як іноземних, так і українських авторів. Афоризми пройшли селекцію життям та відфільтровані”, - сказав В.ОЛУЙКО.
Він зазначив, що багато років займається збирання крилатих висловів людей.
При цьому В.ОЛУЙКО додав, що видав збірку власним коштом.
Обсяг книги становить 111 сторінок, наклад - 10 тисяч примірників.
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