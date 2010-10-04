На Хмельниччині вийшла в світ “Захалявна книжечка афоризмів”

Голова Хмельницького обласного територіального відділення АМКУ Віталій ОЛУЙКО видав “Захалявну книжечку афоризмів”.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив сам голова відділення.

“Назва збігається з Шевченковою збіркою. Проте мені не дуже подобається слово “халява”. Інша назва книжки - “Жити – значить мислити”. У книжці сконцентровані декілька сотень афоризмів, прислів’їв відомих, як іноземних, так і українських авторів. Афоризми пройшли селекцію життям та відфільтровані”, - сказав В.ОЛУЙКО.

Він зазначив, що багато років займається збирання крилатих висловів людей.

При цьому В.ОЛУЙКО додав, що видав збірку власним коштом.

Обсяг книги становить 111 сторінок, наклад - 10 тисяч примірників.