Мати Елтона Джона виставила на аукціон особисті речі співака

Особисті речі всесвітньо відомого британського музиканта сера Елтона Джона, виставлені на продаж його матір`ю, зібрали на аукціоні у Великобританії майже 75 тисяч фунтів стерлінгів.

Про це свідчать результати торгів на інтернет-сайті аукціонного будинку Gorringes.

Аукціон, на який було виставлено усього 227 лотів, відбувся у вівторок увечері в місті Льюїс в графстві Іст-Сассекс на півдні Англії.

Шейла Фейрбразер вирішила продати речі свого 63-річного сина через переїзд в менший за розміром будинок на південному узбережжі Великобританії.

Загальна виручка торгів впритул наблизилася до позначки 75 тисяч фунтів без урахування комісійних та ПДВ.

Нових власників знайшли практично всі речі співака і музиканта - непроданими залишилися тільки найдорожчі лоти: концертний смокінг канаркового кольору і золоті брошки Cartier.

Топ-лотом торгів став хрест Theo Fenell масою 101 грам, виготовлений з 18-каратного золота і подарований Елтоном Джоном у 1992 році його бізнес-менеджеру Бобу Хейлі, з яким музикант згодом розсварився і навіть судився. Хрест з дарчим написом було продано за 2,3 тисячі фунтів.

До трійки найдорожчих лотів також увійшли спільний малюнок Джона Леннона і Елтона Джона, підписаний рукою колишнього учасника групи Beatles у 1975 році: "З любов`ю, Джон Леннон", а також колекція платівок музиканта від журналу Billboard, складена до випуску його 43-мільйонного диска в США. Обидва лота пішли з молотка за 1,6 тисячі фунтів кожен.

Серед речей, запропонованих покупцям, були сценічні костюми музиканта, квитки та VIP-пропуски на його концерти, а також близько 100 подарункових примірників знаменитих пластинок, які розійшлися мільйонними тиражами по всьому світу.

Серед них - платинові диски, що уособлюють перший мільйон продажів найуспішнішого альбому Елтона Джона Goodbye Yellow Brick Road 1973 року і мультиплатиновий сингл 1997 Something About The Way You Look Tonight / Candle In The Wind з піснею, присвяченою покійній принцесі Діані.

"З самого раннього дитинства Елтон любив виступати на сімейних урочистостях - весіллях та днях народження. Коли його сценічна кар`єра почала йти вгору, я весь час ходила на концерти і найбільше боялася, як би він не забув слова своїх пісень", - зізналася мати музиканта .

Вона зберігала речі сина на полицях у великій ігровій кімнаті у своєму старому будинку, однак тепер місця для них немає, і тому Фейрбразер вирішила продати їх.

