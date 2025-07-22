Студія видалила демо гри з itch.io.

Розробку фанатської гри Twin Peaks: Into the Light за серіалом Девіда Лінча тимчасово призупинили.

За заявою авторів, 17 липня компанія Paramount зажадала видалити демоверсію через порушення авторських прав. Зараз сторінка проекту на itch.io недоступна, а всі файли заблоковані.

Into the Light була неофіційною грою, натхненною серіалом Twin Peaks, виконаною в стилістиці класичних ігор епохи PS1. Розробка велася майже п'ять років невеликою командою ентузіастів під назвою BlueRoseTeam. Демоверсія вийшла у 2023 році і відтоді отримала позитивні відгуки від шанувальників серіалу.

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Незважаючи на блокування, команда деякий час продовжувала роботу над проєктом, але тепер її заморожено на невизначений термін: "Ми не можемо гарантувати продовження розробки. Зараз дамо собі кілька тижнів, щоб подумати над подальшими кроками".

BlueRose додали, що офіційно демо більше ніде не поширюється, але натякнули, що вона може залишитися в мережі неофіційними способами.

Раніше ми розповідали, що фанати The Elder Scrolls воскресили закриту багатокористувацьку гру серії. Сервери The Elder Scrolls Legends було зупинено у 2024 році.

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