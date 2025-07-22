Захворіло 70 людей, серед яких - 19 дітей.

За тиждень з 14 по 20 липня в Україні було зареєстровано три спалахи гострих кишкових інфекцій: у Запорізькій, Івано-Франківській та Львівській областях. Як зазначається у повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров’я України, 70 захворілих, з яких 19 дітей, отримали всю необхідну медичну допомогу в лікарнях.

Зауважується, що кількість захворювань на гострі кишкові інфекції прогнозовано зростає влітку, тож медики нагадують правила профілактики та перші симптоми, за яких потрібно звертатися до лікарів якомога швидше.

"Зокрема, не забувати про профілактику: дотримуватися правил особистої гігієни, мити руки та продукти; не споживати продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання; мити фрукти та овочі чистою водою, перш ніж готувати; не нехтувати часом термічної обробки продуктів з м’яса та риби тощо", - наголосили у МОЗ.

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Підкреслюється, що кишкові інфекції передаються через вживання зараженої їжі чи води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки та предмети побуту.

"Симптоми гострих кишкових інфекцій, за яких потрібно негайно звернутися до лікаря: сухість у роті та горлі; підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою; переймоподібні болі в животі; незначне сечовипускання або його відсутність", - нагадали у міністерстві.

Зазначається також, що найчастіше факторами передачі кишкової інфекції стають готові страви та кондитерські вироби, молоко та молочні продукти, яйця. А збудники кишкових інфекцій найчастіше містяться у сирій їжі тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах та овочах.

Ризики інфікування зростають під час порушення умов зберігання таких продуктів - при недотриманні температурного режиму, строків придатності або правил транспортування.

"Щоб запобігти зараженню, усі продукти слід ретельно мити, а їжу тваринного походження - обов’язково піддавати достатній термічній обробці перед вживанням", - наголосили у МОЗ.

Інцидент з відомим ресторатором

Як повідомляв УНІАН, раніше український ресторатор Міша Кацурін повідомив, що відкрив новий заклад у Львові. Після цієї події, на яку прийшло чимало відвідувачів, стало відомо, що сам Кацурін та його гості отруїлися.

Кацурін зазначив, що "попередня гіпотеза - яйця і яєчний крем у десертах 14 і 15 липня". Він додав, що поки ресторан тимчасово зачинений, адже там тривають необхідні перевірки, а всі продукти будуть утилізовані.

За даними правоохоронних органів, постраждали 43 людини, серед них троє дітей. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо цього інциденту - за статтею стосовно порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

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