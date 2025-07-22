За даними голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького ліквідація наслідків атаки триває.

Росія здійснила масовану дронову атаку на газову інфраструктуру України, повідомив на свої сторінці у Facebook голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Десятки дронів по об’єктах Групи Нафтогаз. Є руйнування… Це черговий масований обстріл інфраструктури газовидобутку. Такі атаки відбуваються регулярно. Жодного військового значення ці обʼєкти не несуть", - зазначив він.

За словами Корецького, Росія прагне зірвати підготовку до опалювального сезону та створити проблеми з газопостачанням для українців під час холодів. Керівник "Нафтогазу" також проінформував, що триває ліквідація наслідків, і додав, що на місці прильотів працюють команди фахівців.

Відео дня

Об’єкти "Нафтогазу" не вперше у поточному році стають об’єктами атак ворога. 28 березня стало відомо про атаку на газовидобувні потужності групи. У квітні тодішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна втратила майже 50% газовидобутку через атаки РФ.

Чи вистачить Україні газу

Через удари Росії по газовидобувній інфраструктурі Україна була змушена збільшити імпорт газу. У червні тодішній міністр енергетики Герман Галущенко заявляв про укладання контрактів на постачання 3 мільярдів кубометрів газу.

Як повідомляли аналітики Expro, в українських сховищах станом на 17 липня зберігалося 9 мільярдів кубометрів, однак ці запаси найменші щонайменше за останні 12 років.

Як відмічав енергетичний експерт Генадій Рябцев, для успішного проходження опалювального сезону в українських газосховищах повинно бути не менше 13,5 мільярдів кубометрів "блакитного палива".

Вас також можуть зацікавити новини: