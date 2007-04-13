Україна в очікуванні кінопрем`єри ”Я залишаюся”

"Я залишаюся". Минулого року, під час зйомок цього фільму, пішов з життя відомий петербурзький актор Андрій Красько. Картина, в якій він зіграв останню роль, виходить на екрани через тиждень. Спочатку дебютну роботу режисера Карена Оганесяна планували показати хіба що на кінофестивалі. Але після того, як фільм змонтували, стало зрозуміло: він гідний більшого.

Україна в очікуванні кінопрем`єри. Спочатку фільм називався "Друге життя доктора Тирси". Але після того, як раптово помер виконавець головної ролі актор Андрій Красько, режисер і продюсери фільму змінили назву на "Я залишаюся".

"Я залишаюся" - це фільм, в якому Андрій Красько зіграв свою першу та останню головну роль. Пізніше кінокритики писали: "Саме цією роллю Красько напророкував собі смерть".

Герой Красько доктор Тирса опинився у коматозному стані волею випадку. Просто м`яч в боулінг-клубі змінив траєкторію руху. Протягом цілого фільму Тирса міркує про смерть, і жаліє, що не встиг закінчити на Землі масу справ. Андрій Красько теж багато чого не встиг. Фільм "Я залишаюся" озвучував вже інший актор.

Представити в Києві новий фільм приїхала і Неллі Уварова. Її зустрічали як зірку, а вона хвилювалася, як дебютантка. Виявилось, справді, це її перша і найскладніша роль у великому кіно. І хоча її героїня, як і колись Катя Пушкарьова, безмовно закохана у власного шефа, ця роль, за словами актриси, примушувала думати про вічне.

Фільм зняли швидко - протягом місяця, і витратили лише мільйон доларів. У великий прокат фільм "Я залишаюся" вийде рівно через тиждень.

За матеріалами Подробиці-ТВ