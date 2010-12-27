Після другого обшуку українську бібліотеку в Москві закрили

Після другого обшуку єдину на території Росії Бібліотеку української літератури в Москві опечатано і зачинено.

Про це власному кореспондентові УНІАН в Росії повідомила директор цього закладу Наталя ШАРИНА.

За її словами, 24 грудня в бібліотеці відбувся другий обшук, в результаті якого було вилучено жорсткі диски з комп`ютерів, а також читацькі квитки.

Директор підкреслила, що обшук проводили на підставі відповідної постанови слідчі відділу по боротьбі з екстремізмом Центрального адміністративного округу МВС Росії по місту Москві Павло ТИМОФЕЄВ і Ацамаз БАГДАЄВ.

Крім того керівник повідомила, що ці співробітники МВС Росії під час щорічного вивозу сміття з бібліотеки – старих буклетів, вивісок, стільців – за участю російських телеканалів: Першого каналу і Вести намагалися підкинути в це сміття принесені з собою видання.

За словами Н.ШАРИНОЇ, спочатку П.ТИМОФЄЄВ намагався покласти цю літературу на книжкові полиці усередині бібліотеки, проте після того, як це помітили співробітники, і «вигнали його з будівлі», він кинув згорток у сміттєвоз.

Директор бібліотеки повідомила, що після того, як згорток дістали співробітники зі сміття, співробітники МВС закрили його в автомобілі.

Н.ШАРИНА також повідомила, що після того було складено протокол, куди було внесено всю цю інформацію, пізніше на місце прибула заступник начальника Управління культури Центрального адміністративного округу Москви Оксана ГРИШИНА і заявила, що бібліотека мала бути закритою раніше на підставі нібито відправленого факсу на адресу Н.ШАРИНОЇ.

Вона зазначила, що по тому бібліотека було закрито і опечатано 24 грудня. Директор бібліотеки підкреслила, що слідчі поводилися неналежно і погрожували їй. Зокрема, вони заявляли: «Ви погіршуєте своє становище».

Н.ШАРИНА повідомила, що завтра має намір за даним фактом звернутися в прокуратуру і службу власної безпеки МВС Росії.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, з чим пов`язані такі дії російської влади проти Бібліотеки української літератури, Н.ШАРИНА сказала: «Це не пов`язано з будівлею. Це пов`язано з чимось серйознішим – з останніми подіями в Москві (з заворушеннями на Манежній площі та наступного дня. – УНІАН). Президент Росії сказав боротися з екстремізмом і націоналізмом – ось вони і борються».

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня відділ боротьби з екстремізмом МВС Росії вилучив з Бібліотеки української літератури в Москві понад 50 книг для проведення психолого-лінгвістичної експертизи. Це, зокрема, книги про митрополита Андрія Шептицького, про ОУН-УПА, про діяльність руху «Пора», а також екземпляри газет «Нація і держава», «Шлях перемоги», «Українське слово».