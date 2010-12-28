28-30 січня 2011 року в Ялті відбудеться ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації".

Організатори: Центр розвитку освіти, науки та інновацій, Кримський інститут бізнесу, Консалтингово-конфліктологічний центр, Міністерство освіти і науки АР Крим.

Тематичні напрямки:

1. Художня та літературна майстерність українського народу (українців, росіян, кримських татар та інших національностей).

2. Українська мова: тенденції розвитку.

3. Становлення інформаційного суспільства та особливості он-лайн спілкування.

4. Український фольклор та народні ремесла як чинник розвитку етнографічного туризму.

5. Історія та сучасність українського козацтва.

6. Особливості економічної культури українського народу.

7. Роль інститутів освіти та науки у формуванні культури та ментальності українського народу.

До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники органів державної та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу. Тези та заявку для участі у конференції потрібно надіслати до 21 січня 2011 року.

Адреса оргкомітету: Центр розвитку освіти, науки та інновацій, вул. Планеристів 33А, м. Сімферополь, Україна, 95014

Телефони: (652) 66-80-85, +380 50 496-33-53, +380 99 771-11-49

Факс: (652) 66-80-85

E-майл: crimeabusiness@mail.ru