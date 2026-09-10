Астрономи не знали, що це таке: загадкові космічні об’єкти можуть розгадати дві таємниці

Ідентифіковано понад 80 гіперм’яких джерел випромінювання у шести різних галактиках.

Науковці повідомили про відкриття "загадкових об’єктів" у космосі, які поводяться так, як астрономам досі не доводилося спостерігати. Про це пише The Daily Mirror з посиланням на результати дослідження, які опубліковано в Nature Astronomy.

Фахівці виявили, що об’єкти випромінюють надзвичайно низькоенергетичне рентгенівське випромінювання, водночас створюючи потужні спалахи ультрафіолетового випромінювання.

Науковці ідентифікували 84 такі об’єкти у шести різних галактиках. Їх назвали "гіперм’якими джерелами рентгенівського випромінювання" (hypersoft X-ray sources) через надзвичайно низьку енергію рентгенівських променів, які вони випускають.

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Для пошуку дослідники використали загальнодоступні дані архіву космічної рентгенівської обсерваторії Chandra.

Науковці припускають, що виявлені у далеких галактиках об’єкти можуть допомогти розгадати не одну, а одразу дві давні загадки астрофізики. Йдеться про те, які саме зорі зрештою перетворюються на наднові типу Ia, а також про те, що спричиняє втрату електронів газом між зорями в деяких галактиках.

Мустафа Мухібулла з Університету Алабами, який очолював дослідження, зазначив, що вчені раніше не стикалися з групою об’єктів, які поводилися б подібним чином.

"Ми ніколи раніше не зустрічали групу об’єктів, які поводяться таким чином. Звичайно, наступним кроком було спробувати з’ясувати, що це за об’єкти", – сказав він.

За словами дослідника, ці "таємничі рентгенівські джерела" насправді належать до найбільш енергетичних об’єктів у галактиках і можуть одночасно допомогти розв’язати дві космічні загадки.

Пошуки наднових типу Ia

Вчені вважають, що деякі системи з білими карликами, які поглинають матерію від зір-супутників, зрештою можуть вибухати як наднові типу Ia. Ці вибухи мають надзвичайно важливе значення для визначення темпів розширення Всесвіту. Саме завдяки спостереженням за такими надновими астрономи свого часу встановили, що розширення Всесвіту не просто триває, а прискорюється.

Протягом багатьох років астрономи намагаються знайти зорі, які зрештою перетворюються на наднові типу Ia, однак поки що ці пошуки не дали результату.

Співавтор дослідження Джиммі Ірвін, також з Університету Алабами, зазначив, що можливість виявляти такі системи ще до вибуху була б надзвичайно важливою.

"Якби ми змогли знайти спосіб виявляти ці вибухи наднових типу Ia ще до того, як вони відбудуться, це було б справді важливо. Зараз ми досліджуємо їх уже після вибуху, і астрономам складно зрозуміти, що саме спричиняє цей вибух", – пояснив він.

Ще одна космічна загадка

Інша загадка, яку можуть допомогти розгадати гіперм’які рентгенівські джерела, пов’язана з тим, що саме позбавляє електронів газ між зорями в деяких галактиках. Розуміння цього процесу має важливе значення, оскільки він може впливати на швидкість утворення нових зір і визначати перебіг життєвих циклів галактик. Як зазначається, у зазначеному процесі беруть участь гарячі масивні зорі, однак їхнього випромінювання недостатньо, щоб повністю пояснити, що саме спричиняє втрату електронів газом.

Надзвичайно високий рівень ультрафіолетового випромінювання, який генерують виявлені гіперм’які рентгенівські джерела, може виявитися одним із ключових факторів цього процесу.

Дослідники вже планують нові спостереження, які мають допомогти точно визначити природу загадкових об’єктів та з’ясувати, яку роль вони відіграють у формуванні й еволюції галактик.

Дослідження космосу

Нагадаємо, науковці з NASA вирощували перець чилі на Міжнародній космічній станції понад чотири місяці та звернули увагу на дивну особливість у будові рослин.

Йшлося, що у 2021 році на станцію доправили 48 знезаражених насінин перцю сорту Hatch – звичайного польового сорту з долини Ріо-Гранде в Нью-Мексико. З усіх паростків залишили лише чотири – плодоніжки сформувалися бездоганно прямими, адже вагового навантаження просто не існувало.

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