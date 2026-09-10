РФ може атакувати міжнародний порт: у Молдові виступили з тривожною заявою

В уряді країни заявили, що Росія становить загрозу для всього цивілізованого світу.

В уряді Молдови не виключають, що Росія може завдати ударів по дунайському міжнародному порту Джурджулешти – щодо нього з боку Москви також лунали звинувачення, що це нібито "маршрут постачання зброї для України".

Про це заявив міністр інфраструктури Молдови Владимир Боля, повідомляє Digi24. Його заява прозвучала на тлі російського удару по КПП "Тудора – Старокозаче", через який, згідно заяв Москви, нібито здійснюють поставки зброї в Україну. На думку міністра, не можна виключати подібних ризиків і для порту Джурджулешти на Дунаї.

Російські чиновники робили аналогічні заяви щодо порту Джурджулешти, стверджуючи, що туди також здійснюються поставки зброї. Наприклад, на початку серпня Росія звинуватила Румунію у наданні Україні "прямої військової та логістичної підтримки" та порушила питання про те, як порт Джурджулешти може бути використаний у майбутньому.

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Говорячи про те, чи становлять ці заяви російських чиновників ризик для Республіки Молдова та порту Джурджулешти, Боля наголосив, що Росія становить "ризик для всього цивілізованого світу", і назвав виправдання Москвою нападів на Україну абсурдними.

Міністр також заявив, що військові дії поблизу Республіки Молдова та прольоти повітряного простору Молдови також спрямовані на психологічний тиск на населення.

"Війна підійшла до нас надто близько", – сказав Боля.

Удар по КПП "Тудора – Старокозаче"

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 9 вересня російська окупаційна армія атакувала український пункт пропуску "Старокозаче", що на кордоні з Молдовою в Одеській області. Дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території. Внаслідок атаки загинули 2 людини, ще 3 - постраждали.

Міністерство оборони Росії підтвердило атаку. У Москві заявили, що завдали удару по логістичних об'єктах пункту "Старокозаче", які, за твердженням російської сторони, використовували для перевезення військових вантажів в Україну.

Міністерство закордонних справ Молдови заявило, що Росія навмисно атакувала пункт пропуску "Тудора-Старокозаче" та намагається виправдати удар неправдивими заявами про перевезення зброї з Молдови до України.

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