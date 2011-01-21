Кінопрем'єри тижня: російська комедія Найкращий фільм 3-ДЕ...

20 січня традиційний прем`єрний день у кінотеатрах, на екрани виходять два нових фільми: російська комедія Найкращий фільм 3-ДЕ і фільм 2009 року Дівчина з татуюванням дракона.

Найкращий фільм 3-ДЕ — третя частина однойменної кінофраншизи від компанії Comedy Club Production. Режисером третьої серії став Кирило Кузін, котрий зняв перший Найкращий фільм.

У новому фільмі глядачі побачать пародії на такі російські фільми, як Кандагар Андрія Кавуна, Стиляги Валерія Тодоровського, Стомлені сонцем-2. Предстояння Микити Михалкова, Чорна Блискавка від продюсера Тимура Бекмамбетова, Адмірал Андрія Кравчука, Тарас Бульба Володимира Бортка та диснеївську Книгу майстрів.

За сюжетом, в Росії проходить конкурс на найкращий фільм. До церемонії оголошення переможця плівки з 7 фільмами, що потрапили у фінал конкурсу, замикаються в сейф. Але Віктор Палич підкуповує організатора премії Едуарда Рикова, щоб отримати картини для неліцензійного копіювання. Перевезти фільми від Рикова до Віктора Палича повинен режисер-аматор Макс Утьосов і його друг Саня. Вони провалюють завдання: плівки згорають, і друзі вирішують перезняти знамениті російські кінокартини...

Актори: Гарік Харламов, Катерина Кузнєцова, Олександр Балуєв, Михайло Єфремов.

Перша картина кіноепопеї Найкращий фільм вийшла в прокат у січні 2008 року. Старт фільму став найуспішнішим серед російських картин, а також показав третій результат по зборах за перший вікенд за всю історію прокату в Росії та СНД (усього зібрав $23,7 млн). Найкращий фільм-2 вийшов у січні 2009 року і заробив у цілому $12,8 млн. Загалом франшиза вже принесла своїм творцям $40,1 млн. Незважаючи на значний касовий успіх, фільм часто критикували за низький рівень жартів.

Дівчина з татуюванням дракона (у кінотеатрах Київ, Жовтень і Кінопанорама) — екранізація першого роману з детективної трилогії Міленіум шведського письменника Стіга Ларссона. Прем`єра фільму відбулася в 2009 році. Картину зняв данський режисер Нільс Арден Оплев (Ми переможемо!, Два світи). Виробництвом фільму займалися чотири країни: Німеччина, Швеція, Данія і Норвегія.

Головний герой фільму — талановитий і скандальний журналіст Мікаель Блумквіст. Впливова людина Хенрік Вангер доручає йому справу про зникнення його племінниці. Вона була викрадена ще 40 років тому, під час сімейного торжества, коли у Хенріка гостювали три дюжини родичів. Поліція так і не змогла розшукати дівчинку. Розслідуючи цю справу, Мікаель незабаром виявляє заплутану і захоплюючу історію, пов`язану з сімейством Вангерів. У цьому журналістові допомагає неформальна особа Лісбет Саландер, що славиться не лише геніальним розумом, фотографічною пам`яттю, а й чудовими хакерськими здібностями.

Актори: Мікаел Нюквіст, Нумі Рапас, Пітер Абер, Свен-Бертіль Таубе, Лена Ендре.

Слід зазначити, що в грудні 2011 року на екрани вийде голлівудська версія Дівчата з татуюванням дракона. Режисерське крісло посів Девід Фінчер. Головну роль — Блумквіста — зіграє Деніел Крейг. Роль Саландер виконає актриса Руні Мара (вона також знімалася у Фінчера в Соціальній мережі).

При цьому фінал цього фільму відрізнятиметься від кінцівки роману Стіга Ларссона. Сценарій до картини Фінчера написав Стівен Зейллян (Список Шиндлера, Банди Нью-Йорка, Гангстер). І режисер, і виконавиця головної ролі Руні Мара вважають, що придуманий сценаристом фінал кращий за оригінал.

Нагадаємо, що книга Дівчина з татуюванням дракона, поряд з іншими частинами трилогії — Дівчина, що грала з вогнем і Дівчина, що підривала повітряні замки — увійшла до списку американських бестселерів 2010 року.



Корреспондент.net

