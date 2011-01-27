Кабмін звільнив виробників українських фільмів від земельного податку

Кабінет міністрів України звільнив виробників національних кінофільмів від сплати земельного податку.

Заборона на земельний податок буде діяти до 1 січня 2016 року. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

Звільнення виробників національних фільмів від цього податку проводиться в рамках роботи з приведення нормативних актів у відповідність з Податковим кодексом.

Нагадаємо, що на початку січня 2011 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон України Про культуру.

У законі передбачено, зокрема, створення сприятливого режиму оподаткування та надання державою фінансової підтримки для виробництва і розповсюдження книг, фільмів і інших видів культурного продукту українською мовою в Україні та за кордоном.



Інтерфакс-Україна