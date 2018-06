2-8 червня відбудеться Київський міжнародний кінофестиваль

Кіноексперти, члени програми Золотого глобуса, Венеціанського кінофестивалю та кінофестивалю в Палм Спрінгс, займуться відбором фільмів для Київського міжнародного кінофестивалю.

Про це повідомили організатори КМКФ (Київського міжнародного кінофестивалю).

Програмну дирекцію Третього Київського міжнародного кінофестивалю, який відбудеться 2-8 червня 2011 року, очолила Елеонора Граната Дженкінсон — вона сім років була продюсером і членом відбіркової комісії Венеціанського кінофестивалю.

"Молодий, амбітний кінофестиваль, дуже приємно, що дирекція робить ставку на гарне кіно. Спільними зусиллями ми зробимо насичену програму, гідну передових кінофестивалів. Україна — країна з сильною кіноісторією, я рада дізнатися про неї більше", - зазначила Дженкінсон.

Під її керівництвом Третій КМКФ представить дві конкурсні програми і більш як 13 позаконкурсних програм. Всього за час кінофестивалю мешканці та гості столиці України зможуть побачити понад 150 фільмів.

До комісії кінофестивалю, крім Дженкінсон, також увійшли такі компетентні міжнародні кінознавці, як відбірник Золотого Глобуса Сергій Рахлін, і програмер кінофестивалю в Палм Спрінгс Аліса Саймон. Від України до відбіркової комісії КМКФ Третього входить кінознавець, член Спілки кінематографістів України, автор понад 20 документальних фільмів Оксана Трощановська.

Елеонора Граната Дженкінсон — продюсер, програмер і член Відбіркової комісії Венеціанського кінофестивалю, наповнювала програму Світове художнє драматичне кіно на міжнародному кінофестивалі у Маямі, а також була представником міжнародного кінофестивалю в Локарно у США і кінофестивалю в Таорміні (Італія). Займається кіномаркетінгом, ко-продукцією, закупівлями і консультуванням фестивалів як глава власної компанії EG & A. Клієнтами EG & A є Film Australia, Tribeca Enterprises, the Annenberg Foundation, the Italian Film Commission of Los Angeles і Туніський міжнародний кінофестиваль.

Нагадаємо, що вперше Київський міжнародний кінофестиваль проходив у 2009 році. Тоді в програмі фестивалю були представлені 37 фільмів з 25 країн. Найкращим фільмом визнали картину Турне сербського режисера Горана Марковича.

У 2010 році головний приз отримала драма Бабай турецького режисера Аталая Ташдікена.

Київ у фестивальні дні відвідали: Едріан Броуді, Ольга Куриленко, Кері Хіроюкі Тагава, Станіслав Говорухін, Каспер Ван Дієн, Вадим Перельман, Армен Джигарханян, Отар Йоселіані та багато інших.

У грудні 2010 року стало відомо про те, що засновник Київського міжнародного кінофестивалю, український актор Богдан Ступка пішов з поста президента КМКФ.



