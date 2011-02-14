14 лютого в історії

14 лютого - День закоханих.

За легендою християнського проповідника Валентина посадили в римську в`язницю за віру і невдовзі засудили до страти. Сидячи під вартою, Валентин закохався у сліпу дівчину, дочку в`язничного наглядача. Користуючись своїми медичними знаннями, він зцілив її від сліпоти. За іншою версією, сліпа дочка тюремника сама закохалася у Валентина. Той, як священик, що дав обітницю безшлюбності, не міг відповісти на її почуття, але в ніч перед стратою (ніч проти 14 лютого) прислав їй зворушливий лист, який підписав "Твій Валентин". У пам`ять про це тепер у День Святого Валентина заведено дарувати одне одному "валентинки" — вітальні листівки у вигляді сердечок.

У 1876 році американський винахідник Александр Белл продемонстрував роботу першого придатного для використання телефону і подав заявку на його патентування.

Белл зробив це дуже вчасно, оскільки, як виявилось згодом, лише на дві години пізніше заяву на отримання аналогічного патенту подав інженер Елішіа Грей, котрий багато років судився з Беллом за пріоритет даного винаходу.

1946 рік - у Пенсільванському університеті пройшла демонстрація роботи і пресконференція з приводу створення того, що згодом стали називати першим комп`ютером.

Джон Мочлі та Джон Екерт представили "електронний цифровий інтегратор і калькулятор" - Electronic Numerical Integrator and Calculator (ENIAC). Він займав цілу кімнату, важив близько 30 тон, працював на 18 тисячах вакуумних ламп і призначався для проведення обрахунків артилерійських таблиць стрільби. Незважаючи на свою надзвичайну дороговизну (450 тисяч доларів) і невисоку продуктивність (до 5 тисяч операцій за секунду, менше, ніж швидкодія середнього калькулятора сьогодні.

1956-й - у Москві відкрився XX з`їзд КПРС, відомий засудженням культу особи і, побічно, ідеологічної спадщини Сталіна.

У звітній доповіді перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов, задекларував вірність справжньому ленінізму, висунув принцип мирного співіснування держав з різним політичним устроєм і оголосив про відмову практики нав`язування радянської моделі соціалізму іншим країнам. В ніч з 24 на 25 лютого Хрущов виступив із секретною доповіддю "Про подолання культу особи і його наслідків", у якому вперше Сталін постав у образі тирана, некомпетентного політика і бездарного воєнначальника, а також було подано інформацію про численні репресії, і порушення "соціалістичної законності" за часів перебування Сталіна при владі.

В 1972 році радянська космічна станція "Луна-20" доставила на Землю зразок місячного грунту масою 50 г, взятого із свердловини на глибині 300 мм.

1981 року трагедією завершилася дискотека у День св. Валентина в Дубліні (Ірландія): у вогні пожежі загинули 48 осіб, удвічі більше було поранено.

У 1984-му - у Сіднеї англійський співак-гомосексуаліст Елтон Джон одружився з Ренате Блауел.

Наприкінці 1988 року вони по-дружньому розійшлися (Ренате дісталися котедж XVII ст. і 45 мільйонів доларів).

У цей день народилися:

1908 рік - Петро Шелест, український державний діяч, перший секретар ЦК Компартії України (1963-72 років).

Прийшовши до влади на хвилі повоєнної "українізації" партійно-державного апарату УРСР і підвищення ролі українського елементу у керівництві СРСР, Шелест обстоював економічні інтереси України перед "центром", виступав за надання Україні більших прав в економічній політиці. Вагомими були його виступи на захист прав української мови в шкільній освіті, друкуванні газет, журналів і книжок. Захищав від звинувачення в націоналізмі окремих українських діячів культури (зокрема, О. Гончара, І. Дзюбу). Такий курс Шелеста не задовільняв московське керівництво, тому його необхідно було усунути з України. 10 травня 1972 року Шелеста звільнили з посади першого секретаря ЦК КП України.

1951-го народився Кевін Кіган, англійський футболіст, дворазовий володар "Золотого м`яча" як кращий футболіст Європи (1978-79), тренер.

У 1961-му - Валерій Городов, український футболіст, воротар дніпропетровського "Дніпра", чемпіон СРСР 1988 р. Надалі - тренер.

В 1987 році народилася Юлія Савічева, російська естрадна співачка.

Випускниця телепроекту "Фабрика зірок-2", учасниця конкурсу "Євробачення" 2004 року, на якому посіла 11-те місце. На даний час у Юлії вже 4 сольних альбоми.

ТСН