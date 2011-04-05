У Швеції відкрили вакансію "пляжного тестувальника"

Шведський жіночий журнал Amelia шукає "пляжного випробувальника", який би перевіряв стан пляжів по всьому світу та описував їх для читачів, повідомляє Orange News.

В його обов`язки входитиме: отримання різних "пляжних процедур", відвідування місцевих барів та читання книг на узбережжі. Проте "пляжна" робота не постійна - вона триватиме лише 4 тижні.

До успішного кандидата також є низка вимог, серед яких: уміння плавати, готовність до роботи вночі, і вміння "нічого не робити, протягом тривалого часу".

За словами головного редактора видання Ази Лундегард (Asa Lundegard), анонс про вакансію з`явився кілька годин тому, а у редакції отримали вже сотні резюме.

Людина, яку візьмуть на цю роботу, буде запрошена до подорожі у чотирьох напрямах: Корсика, Кейптаун, а також у дві поїздки до Азії. Після цього, редакція очікує детальної розповіді про подорож.

Українська правда