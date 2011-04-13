Азаров: Україна зацікавлена в швидкісному поїзді Київ–Москва

Україна зацікавлена в тому, щоб найближчим часом завершити відпрацювання комплексу питань із введення швидкісного залізничного маршруту Київ–Москва–Київ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ у Києві під час зустрічі з головою уряду РФ Володимиром ПУТІНИМ.

«Українська сторона зацікавлена завершити найближчим часом відпрацювання всього комплексу питань із введення швидкісного залізничного сполучення», – сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що це коло питань включає також впровадження спрощеного порядку здійснення прикордонного митного контролю для пасажирів поїзда «Столичний експрес» на маршруті Київ–Москва–Київ. При цьому М.АЗАРОВ підкреслив, що українська сторона вже зробила все можливе для здійснення цього проекту.

«Нас цікавить, як просувається ця робота з боку Росії. Ми в себе організували такий прикордонний митний контроль на перегоні Центральний залізничний вокзал – станція «Дарниця». Далі розраховуємо, що російська сторона найближчим часом завершить вирішення своїх питань, що стосуються спрощеного прикордонного митного контролю», – сказав глава уряду України.

Довідка УНІАН. Роботи з відкриття швидкісного руху на напрямку Москва – Київ і скорочення часу проходження до Сімферополя й Сочі здійснюються з метою реалізації Угоди між Укрзалізницею і ВАТ "Російські залізниці" про спільні дії з організації швидкісного пасажирського руху й розвитку напрямку Москва – Кавказ через Україну, підписаного 14 червня 2010 року.

14 червня 2010 року в Києві президент ВАТ "Російські залізниці" Володимир ЯКУНІН і генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України Михайло КОСТЮК підписали угоду про спільні дії ВАТ "Російські залізниці" і Державної адміністрації залізничного транспорту України щодо організації швидкісного пасажирського руху.

З метою розвитку швидкісних і високошвидкісних залізничних пасажирських перевезень сторони узгодили такий полігон пасажирських перевезень у міжнародному сполученні: Москва – Брянськ – Суземка – Київ; Москва – Курськ – Білгород – Харків – Ростов – Адлер і Москва – Курськ – Білгород – Харків – Сімферополь, Севастополь, Феодосія.

Як першочерговий напрямок для відпрацьовування можливості створення високошвидкісної спеціалізованої пасажирської магістралі було визначено напрямок Москва – Київ.