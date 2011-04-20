Святкування 450-річчя Пересопницького Євангелія почалося з його копії

В Національному університеті «Острозька академія» презентовано факсимільну копію знаменитого «Пересопницького Євангелія» - написаної на Рівненщині 450 років тому першої священної книги українською мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, цією презентацією на Рівненщині розпочато проведення заходів з нагоди ювілею Першокниги.

НУ «Острозька академія» отримала єдину поки що унікальну факсимільну копію цієї книги, виготовлення якої профінансував рівненський бізнесмен Олег КАШТАН. Виготовлення копії «Пересопницького Євангелія» йому обійшлося в 10 тисяч доларів.

Як пояснив під час презентації копії книги заступник голови облдержадміністрації Олексій ГУБАНОВ, не випадково саме цей вищий навчальний заклад отримав копію, адже «Пересопницьке Євангеліє» починали писати саме на теренах колишнього Острозького князівства, а в «Острозькій академії», яка була у свій час першим вищим навчальним закладом Східної Європи, вперше наприкінці XVI століття було надруковано чимало цінних і відомих книг. Серед них і «Острозька Біблія» - перше друковане видання, у якому церковнослов’янською мовою було надруковано усі основні Біблійні тексти.

Невдовзі, окрім цього примірника, в «Острозькій академії» буде й поліграфічне перевидання книги «Пересопницьке Євангеліє. Витоки сьогодення» із транслітерацією. За задумом організаторів, таких книг буде надруковано 450 примірників, які реалізовуватимуть гостям та учасникам ювілейних заходів у серпні 2011 року у селі Пересопниця Рівненського району.

Крім копії Першокниги було також презентовано ювілейну монету „Пересопницьке Євангеліє”, випущену Монетним двором Національного банку України.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2011 р. на Рівненщині пройдуть заходи з нагоди 450-річчя «Пересопницького Євангелія».