У Кам'янці-Подільському пройде фестиваль вуличного мистецтва

Із 16 по 18 вересня 2011 року в місті Кам`янець-Подільський Хмельницької області пройде фестиваль сучасного вуличного мистецтва Республіка.

Протягом трьох фестивальних днів на трьох сценах виступлять 29 рок-колективів, близько 10 поетів, 11 команд художників-райтерів з України, Росії, Білорусі та Іспанії, повідомили Корреспондент.net організатори.

Музична частина фестивалю проходитиме протягом трьох днів на території старої фортеці. У рамках фестивалю виступлять як відомі, так і молоді гурти України та Росії: С.К.А.Й., Сheese people, О. Торвальд, АННА, Карна, The Вйо, Мотор`ролла та інші.

Художня частина буде проходити вдень ​​(протягом фестивалю і 7 днів після) на території старого і нового міст. Художники з Іспанії, Росії, Білорусі та Україні будуть розфарбовувати ці будівлі. За словами організаторів, головне завдання художників - перетворити занедбані будинки на художнє надбання міста, біля якого будуть фотографуватися всі туристи, які відвідають Кам`янець-Подільський.

Крім того, у рамках фестивалю пройдуть літературні читання, фестиваль пива, майстер-класи, hand-made ярмарок, брейк-данс, фаєр-шоу та інші події.

За словами організаторів, Республіка - некомерційний арт-фестиваль, метою якого є залучення уваги до культурно соціальних проблем маленьких міст.

Корреспондент.net

