У Києві на Співочому полі відбудеться виставка квітів

У Києві до 20-ї річниці Незалежності України на Співочому полі буде представлено дев’ять квіткових експозицій.

Цьогоріч виставка проходитиме під гаслом «Процвітання тобі, Україно, моя рідна, моя єдина», повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Над проектом працювали дизайнери комунальних підприємств утримання зелених насаджень районів та комунального об’єднання «Київзеленбуд».

На кожну композицію буде використано щонайменше 50 тисяч квітів, зокрема, це бегонія, агератум, альтернатера, ірезіне, колеус, цинерарія та інші.

Рослини для композицій насіяли у теплицях ще взимку для того, щоб заздалегідь їх підготувати, розробити проект, виготовити конструкції та закупити інертні матеріали.

Відкриття виставки відбудеться 20 серпня і триватиме до 4 вересня. Під час її проведення працюватиме і виставка-ярмарок, на якій будуть представлені роботи як професійних квітникарів, так і аматорів квітникарства.