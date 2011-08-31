Періс Хілтон приїде в Київ обирати найгарнішу українку

11 вересня в палаці «Україна» відбудеться фінал конкурсу «Міс Україна-2011». У двадцять першому за ліком фіналі буде представлена кожна з областей України. Серед 26 учасниць обиратимуть переможницю, яка в листопаді цього року боротиметься за звання найкрасивішої жінки Всесвіту в Лондоні.

Цьогоріч до складу журі увійдуть: український боксер Володимир Кличко, всесвітньовідомі футболісти Крістіан Карамбе та Христо Стоічков, російська «Міс-2009» Софія Рудьєва. Також до Києва з другої спроби намагатиметься долетіти Періс Хілтон, якій минулого року не вдалося цього зробити через проблеми з наркотиками. Вручити корону переможниці пообіцяла «Міс світу-2003» Розана Дейвідсон.

В якості ведучих виступлять Іван Дорн та Ксенія Собчак, а розважатимуть публіку співаки Інуса Давуда, Ані Лорак, Крейг Девід, репер Тіматі та багато інших.