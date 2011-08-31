Вагітна Бейонсе стала рекордсменкою

Новина про вагітність поп-зірки Бейонсе, про яку вона повідомила під час церемонії MTV Music Video Awards, побила рекорди на Твіттері.

Користувачі цього сайту мікроблогів розміщували 8868 повідомлень на секунду, коли співачка показала свій живіт після виступу.

Попередній рекорд становив 7196 повідомлень на секунду, присвячених новині про перемогу жіночої збірної Японії з футболу над суперницями зі США на Чемпіонаті світу в липні.

Ще один футбольний матч посідає третю сходинку за кількістю повідомлень на секунду. Це гра, у якій збірна Бразилії програла Парагваю в Кубку Америки. Наприкінці гри користувачі Твіттера надсилали 7166 повідомлень на секунду.

Майже 7 тисяч повідомлень на секунду користувачі залишали 1 січня 2011 року, коли у Токіо настав Новий рік, і понад 5 тисяч - коли у березні з`явилася новина про смерть лідера "Аль-Кайди" Осами бін Ладена.

Серед інших приводів для рекордної активності на Твіттері - землетрус і цунамі 11 березня, які спустошили Японію, і британське королівське весілля у квітні.

Зазначимо, дитина стане першою для 29-річної Бейонсе та її 41-річного чоловіка Jay-Z, з яким вони побралися три роки тому.

ТСН