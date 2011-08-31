У Великобританії опублікують сотні невиданих листів Джона Леннона

У Великобританії опублікують понад 250 раніше невиданих листів Джона Леннона до його друзів, родичів і колег по The Beatles.

Листи легендарного бітла вийдуть як книги, і, за словами видавця, дозволять прихильникам дізнатися про переживання і думки музиканта, які не встигли стати піснями, повідомляє BBC.

На збір листів та листівок Леннона журналіст Хантер Девіс, який написав у 60-х єдину авторизовану біографію The Beatles, витратив близько десяти років.

Девіс зізнається, що одним з найскладніших завдань при зборі матеріалів для майбутньої книги було умовити вдову Леннона Йоко Оно надати для публікації її особисту переписку з Джоном.

Значну частину листів, які увійдуть у майбутню книгу, письменник отримав від колекціонерів, які погодилися заради "історичної події для всіх шанувальників Леннона", дозволити Девісу доторкнутися до своїх дорогоцінним архівів.

Як розповів письменник журналістам BBC, любителям сенсацій не варто чекати від книги якихось сенсаційних подробиць життя музиканта, однак ті, кого цікавить творчість бітла, а не його "брудна білизна", отримають справжнє задоволення від читання неймовірно емоційних і щирих листів Леннона.

За словами Девіса, далеко не всі свої радості, тривоги і переживання Джон встиг висловити в піснях. Коли щось сильно вражало музиканта, він швидше брався за олівець чи ручку, ніж за гітару. Біограф Beatles особливо відзначає блискуче почуття гумору Леннона, яке робить його листи справжніми літературними шедеврами.

Книга Хантера Девіса повинна з`явитися на прилавках взимку 2012 року.

Нагадаємо, що в 2010 році було опубліковано лист Джона Леннона, який дійшов до адресата лише через 34 роки.



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