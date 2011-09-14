ЄС хоче посилити правила Шенгену

Європейський союз в п`ятницю запропонує механізм, що припиняє дію Шенгенської угоди в низці країн.

У першу чергу цей захід спрямований проти Греції, потік нелегальних мігрантів з якої став надто великим.

Греція, яка перебуває в епіцентрі боргової кризи в Європі, протягом 10 років була найслабшою ланкою в загальній системі кордонів ЄС. Вона завжди мала проблеми з контролем кордону з Туреччиною. Розкидані по Середземному морю острова також були проблемою для грецьких прикордонників.

Європейська комісія пропонує змінити правила, що регулюють межі зони. Чиновники вказують на географічне положення Греції і вважають за необхідне тимчасово вигнати її із зони Шенгену і ввести прикордонний контроль між цією країною та іншими державами ЄС, пише Взгляд з посиланням на The Financial Times.

Із приблизно 104 тисяч мігрантів, які незаконно перетнули кордон ЄС в 2010 році, майже 88 тисяч прибули через Грецію. Недостатньо захищені кордони цієї країни, на думку експертів, стали однією з причин неконтрольованого потоку мігрантів, що прибувають на Мальту і в Італію з Лівії і Тунісу в останні місяці.

Втім, пропозиція Єврокомісії - крайня міра, яка може бути використана в тому випадку, якщо Греція сама не зможе вирішити проблему нелегальної міграції.

Деякі європейські чиновники вважають, що тимчасове виключення проблемних країн з Шенгену допоможе зберегти цілісність угоди.

"Це необхідно для того, щоб країни Шенгенської угоди виконували свої зобов`язання", - заявив міністр міграції Швеції Тобіас Більстрем.

За його словами, виключення країн із зони Шенгену можна розглядати як радикальні заходи, але мати на увазі такий варіант потрібно.

У той же час мігранти поступово втрачають інтерес до Греції. Як правило, Афіни схвалюють лише 1% клопотань про надання притулку в порівнянні з 70% в тій же Швеції. Недостатні можливості для мігрантів спонукали ряд країн ЄС припинити співпрацю з Грецією щодо розміщення осіб, які шукають притулку, в минулому році.

Афіни пообіцяли зміцнити свій контроль на кордоні в якості заходів з виконання всіх своїх зобов`язань перед Євросоюзом. Але фахівці сумніваються в тому, що це буде одним з пріоритетних напрямків перед обличчям безпрецедентного дефіциту бюджету та необхідність значного скорочення витрат.

Українська правда