Сувої Мертвого моря стали доступні в інтернеті

астина з всесвітньо відомих сувоїв Мертвого моря тепер доступні в Інтернеті - через дві тис. років після того, як вони були написані й десятиліття після того, як вони були знайдені в печері посеред пустелі. Цей спільний проект здійснили Національний музей Ізраїлю і міжнародний веб-гігант Google.

В онлайновому режимі стали доступні п`ять сувоїв, включаючи біблійну Книгу пророка Ісаї.

Технологія Google дозволяє Інтернет-серферам переглядати свитки, знаходячи конкретні місця в тексті, і навіть перекладати їх на англійську мову. Роздільна здатність фотографій - 1200 пікселів, що в 200 разів перевищує якість звичайного знімка.

Тексти сувоїв можна знайти за допомогою веб-пошуку. Наприклад, якщо ввести [dead sea scrolls "In the day of thy planting thou didst make it to grow"], в пошуковій видачі з`явиться посилання на Главу 17: Вірш 11 "Великого свитка пророка Ісаї".

Нагадаємо, що сувої були придбані ізраїльськими вченими в період з 1947 по 1967 рік. Спочатку вони були знайдені пастухами-бедуїнами в Іудейській пустелі. Найцінніша пам`ятка писемної культури древніх євреїв зберігається в Музеї Ізраїлю в Єрусалимі.

ТСН