Євросоюз є найбільшим імпортером вугілля з Казахстану.

Євросоюз дозволив Казахстану відновити транзит вугілля через російські порти у якості винятку із антиросійських санкцій, повідомляє Міністерство торгівлі та інтеграції Казахстан.

Зазначається, що цей виняток діятиме при дотриманні таких умов:

вугілля має походити виключно з Казахстану;

право власності на вантаж має належати резидентам країн, на які не поширюються санкції ЄС;

порти можуть використовуватися тільки для транзиту, навантаження чи відправлення – без закупівлі чи виробництва товару на їх території.

У казахському міністерстві нагадали, що у лютому 2025 року, в рамках 16-го пакету санкцій ЄС введено заборону на здійснення будь-яких угод з низкою російських портів.

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"Це призвело до загрози стійкості експорту казахстанського вугілля в країни Європи. Наприклад, порт Усть-Луга історично використовується як ключова точка транзиту казахстанського вугілля в Європу", - наголошується у повідомленні.

ЄС головний ринок збуту казахського вугілля. У 2022-24 роках Казахстан експортував на території країн-членів блоку 45%-54% вугілля. Разом з тим, у січні–травні 2025 року обсяги експорту до ЄС скоротилися до 1,6 млн тонн (38,5% від загального обсягу). Очікується, що рішення ЄС сприятиме збільшенню експорту вугілля з Казахстану до країн-членів блоку.

Санкції ЄС проти Росія - останні новини

18 липня після тривалих дискусій посли ЄС затвердили 18-й пакет антиросійських санкцій, передбачивши, зокрема зниження стелю цін на російську нафту та запровадження санкцій проти окремих китайських банків.

Також нові обмеження передбачають заборону імпорту до ЄС нафтопродуктів, вироблених з російської нафти. Водночас, завдяки "тіньовому флоту" РФ частково обходить санкції.

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