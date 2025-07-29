Ціна екшену становить 50 доларів, через що фанати занепокоїлися про короткий сюжет.

Розробники Mafia: The Old Country продовжують підігрівати інтерес гравців до майбутнього бойовика. Раніше в мережі з'явилося 10 хвилин геймплею (без спойлерів) і ексклюзивний попередній огляд IGN. У новому інтерв'ю творці гри торкнулися теми тривалості.

Як відомо, ціна нової Mafia становить 50 доларів (тоді як деякі ААА-проекти вже продаються за $80), через що фанати занепокоїлися, що це буде "гра на декілька вечорів". Голова Hangar 13 Нік Бейнс пояснив, що при створенні гри розробники не озиралися на цінник, а намагалися зробити максимально якісний проєкт. Геймери точно не зможуть дорікнути тайтлу в низькобюджетності, зазначив він.

Бейнс не став називати точну тривалість бойовика, однак підкреслив, що гра за масштабом і кількістю контенту порівнянна з першими двома частинами Mafia. На них у середньому йшло 10-16 годин.

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Якщо згадати Mafia і Mafia 2 – наша нова гра за масштабом їм не поступається. І я сподіваюся, ніхто не буде розчарований, якщо очікуватиме саме цього. Як розробники, ми не особливо замислюємося про цінник. Ми просто зосереджені на створенні найкращої гри. І, за моїми відчуттями, у The Old Country – справжній AAA-рівень. Я бачив, як хтось в інтернеті після анонсу ціни написав щось на кшталт: "А, ну це, напевно, гра на три години". Це не так. І якщо ви фанат перших частин – на вас чекає саме той самий Mafia-досвід – президент Hangar 13 Нік Бейнс.

Раніше розробники Mafia: The Old Country підтвердили, що в майбутній грі не буде відкритого світу, і причина криється в невдалому досвіді третьої Mafia. Незважаючи на непоганий сюжет, цю гру часто критикували за одноманітні завдання і порожній світ.

Нова частина культової кримінальної франшизи вийде вже 8 серпня на Xbox Series, PlayStation 5 і ПК. Гра буде повністю одиночною, без будь-яких онлайн-елементів, а також буде перекладена українською мовою.

Тим часом Hangar 13 вже готують наступну гру серії, потенційну Mafia 5. Студії знадобилося майже 9 років, щоб випустити продовження Mafia 3, з урахуванням розробки ремейка першої частини.

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