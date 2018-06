В Україні відбудеться Міжнародний фестиваль Зірки Світового Балету

З 1 по 9 жовтня в Донецьку відбудеться XVIII Міжнародний фестиваль Зірки Світового Балету. Однак церемонія відкриття фестивалю вперше відбудеться в Києві.

30 вересня на сцену київської Національної Опери вийдуть найкращі танцівники світу з оригінальними композиціями, підготовленими спеціально для XVIII Міжнародного фестивалю Зірки Світового Балету. 1 жовтня програму цього ж гала-концерту побачать донецькі глядачі, повідомили Корреспондент.net організатори фестивалю.

Відкриють гала-концерт артисти та солісти донецького національного академічного театру опери та балету імені А. Б. Солов’яенка. У їхньому виконанні глядачі побачать одну з найбільш популярних і наймасштабніших хореографічних композицій на музику Бородіна Половецькі танці.

Родзинкою фестивалю стане виступ відомого російського та австрійського артиста балету Володимира Малахова, якого в пресі називають "провідним танцівником світу". Малахов приїде до Донецька вперше. У дуеті з прима-балериною Берлінського державного балету (Berlin Staatsballet) Надією Сайдаковою він виконає композиції Ля Парк на музику Моцарта (хореографія Анжеліна Прельжокаж) і If as If на музику Дж. Керніса (хореографія Іцик Галілі).

Заслужена артистка Росії Анастасія Волочкова разом з Рінатом Аріфуліним станцює Танго Едвіна Мартона, а потім буде танцювати Одна з усіма. Саме так називається її композиція на пісню Майкла Джексона.

Прима-балерина Miami City Ballet Мері Кармен Като, і Прем`єр Miami City Ballet Роландо Сарабіа підготували для гала-концерту класичні композиції. Па-де-де з балету Корсар на музику А. Адана і па-де-де з балету Дон Кіхот на музику Мінкуса (хореографія Маріуса Петіпа).

На гала-концерті XVIII Міжнародного фестивалю Зірки Світового Балету також виступлять: солісти Чеського Національного театру, солісти Національного балету Чехії, прима-балерина і прем`єр Баварського балету Мюнхена Люсія Лакарра і Марлон Діно, солісти Української Національної опери, балетна трупа Раду Поклітару, балетна трупа Єкатеринбурзького театру та інші.

ПРОГРАМА XVIII Міжнародного фестивалю Зірки Світового Балету

30 вересня (м. Київ) - Урочисте відкриття фестивалю: Ілзе Лієпа (Росія), Анастасія Волочкова (Росія), Рінат Аріфулін (Росія), Володимир Малахов (Німеччина), Надія Сайдакова (Німеччина), Люсія Лакарра (Німеччина), Марлон Діно (Німеччина), Зузана Шимакова (Чехія), Олександр Кацапов (Чехія), Рональдо Сарабіа (США), Анастасія Колегова (Росія), М. КИЇВ-Модерн-Балет (Україна).

1 жовтня (м. Донецьк) - Урочисте відкриття фестивалю. Гала-концерт: Анастасія Волочкова (Росія), Рінат Аріфулін (Росія), Люсія Лакарра (Німеччина), Марлон Діно (Німеччина), Володимир Малахов (Німеччина), Надія Сайдакова (Німеччина), Зузана Шимакова (Чехія), Олександр Кацапов (Чехія ), Рональдо Сарабіа (США), Анастасія Колегова (Росія), Ельдар Сарсенбаєв (Казахстан), КИЇВ-Модерн-Балет (Україна).

2 жовтня (м. Донецьк) - Єкатеринбурзький державний академічний театр опери та балету. Гала-концерт у 3-х відділеннях.

5 жовтня (м. Донецьк) - П. Чайковський Лебедине озеро.

7 жовтня (м. Донецьк) - Київ Модерн-Балет під керівництвом Раду Поклітару (одноактний балет за мотивами п`єси У. Гібсона Двоє на гойдалці, одноактний балет In PIVIO veritas).

8 жовтня (м. Донецьк) - Вечір сучасної хореографії. Театр сучасної хореографії D.О.Z.SK.I. (Білорусь). ТАКАН-Балет (Японія), КИЇВ-Модерн-Балет (Україна), Крістіна Андрєєва (Росія), Олег Івенко (Росія), Нурлан Конокбаєв (Киргистан), Сергій Кон (Україна), Айдос Закан (Казахстан), Андрій Писарєв (Україна ), Ніна Гольська (Росія), Михайло Крючков (Росія).

9 жовтня (м. Донецьк) - Л. Мінкус Дон Кіхот (лауреати міжнародних конкурсів, солісти Національної опери України Катерина Ханюкова, Андрій Писарєв). Урочисте закриття фестивалю. Гала-концерт: Микола Цискарідзе (Росія), Ілзе Лієпа (Росія), Ніна Ананіашвілі (Грузія), Ізабель Сьяравола (Франція), Метью Ганьо (Франція), Аліна Кожокару (Англія), Юргіта Дроніна (Нідерланди), Седрік Іньянс (Нідерланди ), Крістіна Андрєєва (Росія), Олег Івенко (Росія), Нурлан Конокбаєв (Киргистан), Сергій Кон (Україна), Ніна Гольська (Росія), Михайло Крючков (Росія), Айдос Закан (Казахстан) та Андрій Писарєв (Україна).

*** Міжнародний фестиваль Зірки світового балету заснований народним артистом України Вадимом Писарєвим у 1994 році. За 17 років існування на фестивальній сцені виступили понад 400 майстрів балету з 35 країн світу. У рамках фестивалю було представлено понад 70 балетних постановок відомих хореографів. Глядачі познайомилися з особливостями різних хореографічних шкіл світу.

Фестиваль традиційно відбувається на початку жовтня кожного року в Донецьку та містах Донецької області. Кілька разів фестиваль розширював свою географію. Зірки світового балету були представлені в Києві, Львові, Одесі. Цього року XVIII Міжнародний фестиваль Зірки світового балету відбудеться в Києві, Харкові, Донецьку та Краматорську.

Нагадаємо, що з 27 березня по 2 квітня 2011 року в Донецьку відбувався VII Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря. Конкурс проходив під патронатом дружини Президента України Людмили Янукович. Гран-Прі конкурсу отримав соліст Національної опери України Андрій Писарєв.

Корреспондент.net