Шакіра консультуватиме Обаму

Відома колумбійська співачка та танцюристка Шакіра стала членом комісії при президенті США Обамі. Комісія повинна буде займатись проблемами освіти для вихідців із Іспанії, які проживають в Америці.

Наступного року у штатах мають відбутись вибори президента. На думку представників білого дому, латиноамериканська громада відіграє значну роль у передвиборній програмі теперішнього очільника США, який планує бути переобраним на наступний президентський термін. На сьогоднішній день лише 37 відсотків американців готові підтримати Обаму на майбутніх президентських перегонах.

Минулого року представник ООН Хаун Сомавіа вручив Шакірі медаль за активну громадську роботу. Під час вручення співачку назвали "справжнім послом для дітей та молоді, людиною яка вболіває за якісну освіту та соціальну справедливість".

Нагадаємо, що крім шоу-бізнесу, Шакіра успішно займається благодійність. Поп-діва у 1995 році заснувала "Босоногий фонд", завдяки якому близько шести тисяч дітей у Колумбії, ПАР та Гаїті мають шанс отримати якісну освіту.

Світ 24