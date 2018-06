У Києві виступить відомий джазовий вокаліст Кевін Махогані

23 жовтня, в Київській консерваторії виступить Кевін Махогані - один з найбільш затребуваних джазових вокалістів.

За опитуваннями кількох джазових видань, зокрема, авторитетного Down Beat, протягом останніх десяти років Махогані неодноразово визнавався джазовим вокалістом номер один.

Після виходу в 1996 році на лейблі Warner Bros. Records альбому, названого власним ім`ям вокаліста - Kevin Mahogany, журнал NewsWeek назвав Кевіна найкращим вокалістом свого покоління. Похвальні відгуки також написали видання The New Yorker, LA Times, USA Today та ін. У тому ж році Махогані взяв участь у записі саундтрека до фільму Kansas City режисера Роберта Олтмана (Robert Altman).

Незабаром Махогані виступив у Карнегі Холі (Carnegie Hall) в проекті Eastwood After Hours знаменитого актора і режисера Клінта Іствуда. В одному концерті, який згодом було випущено на CD, Клінт зібрав оркестр The Carnegie Hall Jazz Band, струнну секцію і найзнаменитіших джазових музикантів. Крім Махогані, в цьому проекті взяли участь такі легендарні джазмени, як Kenny Barron, Barry Harris, Jimmy Scott, Jay McShann, Jon Faddis, Roy Hargrove, Joshua Redman, James Rivers, James Carter, Flip Phillips, Charles McPherson, James Moody і ін.

Ім`я Кевіна Махогані можна зустріти на платівках таких корифеїв джазу, як барабанщик Елвін Джонс (Elvin Jones) і піаніст Телоніус Монк (Thelonius Monk).

Нещодавно Кевін дав концерт в Центральному Державному університеті Міссурі (Central Missouri State University) і був спеціально запрошеним гостем фестивалю University of Kansas Jazz Festival.

У 2010 році Кевін Махогані виступив на щорічному фестивалі Тріумф джазу, в якому також брали участь Ренді Бреккер, Джо Ловано, Біллі Кобем, Ді Ді Бріджуотер, Гарі Бартон, Макото Озоун, Тутс Тілеманс, Кенні Вернер, ансамбль Елвіна Джонса Jazz Machine.

На концерті в Києві прозвучать найвідоміші композиції з репертуару Нат Кінг Кола, Джоні Хартмана, Едді Джефферсона, Джо Вільямсa, а також відомі балади: My One And Only Love, MyFunny Valentine, Sophisticated Lady, Nature Boy, Teach Me Tonight, I`ll Never Stop Loving You.

Київський концерт відбудеться 23 жовтня в Київській консерваторії (Велика зала Національної музичної академії України). Початок о 19:00. Вартість квитків від 80 до 200 грн.

Корреспондент.net