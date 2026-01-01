Україна ніколи не стане членом НАТО, - міністр оборони Словаччини

Також міністр оборони Словаччини розкритикував "коаліцію охочих".

Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив, що Україна ніколи не стане членом НАТО. Таку думку він висловив в інтерв'ю TASR.

"Україна ніколи не стане членом НАТО, і вступ до ЄС їй теж буде складно забезпечити", - сказав Калиняк журналістам.

Також міністр оборони Словаччини зазначив, що не вірить у те, що "коаліція охочих" справді зможе домогтися результату.

Відео дня

"Вона ("коаліція охочих" - УНІАН) прислала солдатів? Ні, не прислала. Звичайно, що ні", - наголосив Калиняк.

За його словами, Україна мала шанс завершити війну ще у 2022 році. Він додав, що створення спільної європейської армії може бути логічним кроком тільки в разі відсутності членства в НАТО.

"Або ми в НАТО, і тоді нам це не потрібно, або ми в Європі", - сказав Калиняк.

Українці стали менше вірити у вступ до НАТО як найкращий гарант безпеки

Раніше результати дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно зі співавторами. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова в період із 5 до 16 грудня 2025 року, засвідчили, що в Україні за рік зменшилася кількість тих українців, які вважають вступ нашої країни до НАТО найкращою гарантією безпеки.

Як зазначають соціологи, сигнали від окремих міжнародних партнерів України, насамперед США, послаблюють орієнтації українців на НАТО як найкращий варіант гарантування безпеки для України попри те, що відносна більшість населення досі вважає НАТО найкращою з альтернатив.

Вас також можуть зацікавити новини: